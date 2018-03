Datenskandal drückt Facebook-Kurs weiter

Liebe Leser,

der Facebook-Kurs verlor an der Börse in Frankfurt am Donnerstag erneut massiv. Die Stimmung wurde beherrscht vom Skandal um das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica. Bis zum Mittag verlor der Kurs im XETRA-Handel in Frankfurt 6,28 Euro bzw. 4,48 Prozent und lag bei 133,97 Euro. Damit hat Facebook innerhalb nur einer Woche 8,6 Prozent an Wert verloren.

Positiver notierte die Facebook an der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Tim Ackermann.