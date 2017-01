Die Datenschutzgrundverordnung schwebt über allem - Kommentar zum Europäischen Datenschutztag

Bonn (ots) - Auf Initiative des Europarats wird am 27. Januar 2017zum mittlerweile zehnten Mal der Europäische Datenschutztagausgerichtet. Ziel des Datenschutztages ist es, das Bewusstsein fürDatenschutz bei den EU-Verbrauchern aber auch bei Unternehmen zustärken. Für Unternehmen steht dabei dieses Jahr ein zentrales Themaim Raum: die neue EU-Datenschutzgrundverordnung, die im Mai 2016offiziell in Kraft getreten ist. Stichtag zur Umsetzung derVerordnung ist der 28. Mai 2018. Das mag auf den ersten Blick nochlange hin sein, doch je früher sich Unternehmen mit den Auswirkungender Verordnung auf ihr Geschäft befassen, desto besser können sichsich vorbereiten und die Verordnung ggf. sogar als Chance nutzen.Laut einer aktuellen Bitkom Studie haben jedoch ganze 44 Prozent derUnternehmen die EU-Datenschutz-Grundverordnung noch gar nicht auf demSchirm.Die Nutzung von (personenbezogenen) Daten ist aus dem Marketingkaum mehr wegzudenken. Daten sind stets die Grundlage, um Marketing-und Servicekommunikation kundenzentriert auszurichten. Auspersonenbezogenen Daten, die der Kunde an allen Touchpointshinterlässt, werden die Erkenntnisse über die Kunden gewonnen, dienotwendig sind, um Kommunikation individuell auf dieKundenbedürfnisse anzupassen. Dies sind beispielsweiseTransaktionsdaten aus Buchungen und Bonussystemen, Reaktionsdaten ausKampagnen oder an anderen digitalen Kontaktpunkten der CustomerJourney (etwa der Website/Buchungsplattform) sowie Standortdaten ausLocation-Based Services. Durch die Zuordnung dieser Daten zu einemdezidierten Nutzerprofil (Profiling) lassen sich mittelsverschiedener Analyseinstrumente, von Scoringmodellen bis hin zukomplexen Data Mining Verfahren, marketingrelevante Insights zu demeinzelnen Nutzer gewinnen. Datenschutzgrundverordnung regeltEuropäischen Datenschutz neuJe mehr die Nutzung von Daten im Marketing und darüber hinaus indigitalen Geschäftsmodellen aller Art an Relevanz gewinnt, destowichtiger wird für Unternehmen auch das Thema Datenschutz und damitdie Kenntnis und Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen fürdatenschutzkonforme Nutzung (personenbezogener) Daten. Mit derEU-Datenschutzgrundverordnung wurde nun erstmals ein Regelwerkgeschaffen, dass die Erfassung und Verarbeitung von Daten EU-weitregelt und damit das Nebeneinander verschiedener, abweichendernationaler Regelungen beendet. Welche Auswirkungen dieDatenschutzgrundverordnung auf Unternehmen hat, hängt vom jeweiligenGeschäftsmodell ab. Deutsche Unternehmen haben bei der Umsetzung derDatenschutzgrundverordnung jedoch definitiv einen Vorsprung, da sichdie Datenschutzgrundverordnung in vielen Teilen an der bisherigendeutschen Rechtslage orientiert und viele Unternehmen diewesentlichen Anforderungen bereits umgesetzt haben. Darauf solltensich deutsche Unternehmen jedoch nicht verlassen. Auch wenn derStichtag zur Umsetzung der Verordnung erst am 28. Mai 2018 ist, istes für Unternehmen von Vorteil, frühzeitig zu prüfen, ob sie von derDatenschutzgrundverordnung betroffen sind und ob sie ggf. Anpassungenan ihren bisherigen Prozessen vornehmen müssen, um auch in Zukunftrechtssicher aufgestellt zu sein. Dass viele Unternehmen dies nochnicht getan haben, zeigt eine aktuelle Bitkom Studie. Laut der Studiehaben 44 Prozent der Unternehmen die Datenschutzgrundverordnung nochnicht einmal auf dem Schirm.Dabei brauchen deutsche Unternehmen dieEU-Datenschutzgrundverordnung nicht als Hürde bei der Nutzung vonDaten begreifen, sondern ganz im Gegenteil als Wettbewerbsvorteil.Wie bereits erwähnt, haben deutsche Unternehmen Vorgaben, die fürandere Unternehmen ggf. noch eine Herausforderung sind, oftmalsbereits umgesetzt. Dieser Wettbewerbsvorteil gilt insbesonderegegenüber US-Unternehmen, die sich sich ebenfalls an dieDatenschutzgrundverordnung zu halten haben, wenn sie ihre Diensteinnerhalb der EU anbieten. Um diesen Wettbewerbsvorteil zu nutzen,gilt es, das Thema Datenschutz auch in der Kommunikationhervorzuheben. Denn Verbraucher aber auch Unternehmenskunden sindhohe Datenschutzstandards ein wichtiger Faktor für Vertrauen in einenAnbieter und damit auch konkretes Kauf-/Nutzungsargument.37 Fragen und Antworten zur DatenschutzgrundverordnungWelche Daten und Handlungen sind von derDatenschutzgrundverordnung erfasst? Wen betrifft dieDatenschutzgrundverordnung in welchem Ausmaß? Wann benötige ich eineEinwilligung für die Verarbeitung von Daten und welche Reichweite hatdiese Verarbeitung innerhlab der Organisation?Auf diese und weitere Fragen liefert die Checkliste "37 Fragen zurDatenschutzgrundverordnung" ausführliche Antworten. Die Checklistewurde in Zusammenarbeit mit der international renommierten KanzleiBird&Bird erarbeitet und ist der bislang ausführlichste Ratgeber fürUnternehmen zum Umgang mit der Datenschutzgrundverordnung. 