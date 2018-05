Datenschutzgrundverordnung: DIHK sieht 'riesige Herausforderungen'

BERLIN (dpa-AFX) - Die am 25. Mai in Kraft tretende Datenschutzgrundverordnung wird nach Einschätzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen große Probleme bereiten.



Die neuen EU-weit geltenden Regeln stellten gerade für diese Firmen "eine riesige Herausforderung dar", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der "Bild"-Zeitung vom Montag. Es gebe große Verunsicherung, da viele Regeln und deren Umsetzung im Alltag "schlicht unklar" seien.

Datenschutz sei enorm wichtig, betonte Schweitzer. Aber er dürfe nicht zu einem "Hemmschuh für das Alltagsgeschäft" werden. "Die Gefahr besteht, dass die teilweise für große IT-Konzerne geschaffenen, überaus bürokratischen Regelungen zusammen mit den immer wieder auch öffentlich genannten hohen Bußgeldern zur Abwehrreaktionen gegen den Grundgedanken des Datenschutzes führen." Eine Präzisierung der Regeln sei dringend geboten.

Die DSGVO tritt Ende des Monat in Kraft und verlangt von Unternehmen umfangreiche Anpassungen an die neuen Regeln. Vor allem soll der Verbraucherschutz und der transparente Umgang mit Daten gestärkt werden. Unter welchen Bedingungen jedoch auf Websites zum Beispiel Cookies gesetzt und Nutzer-Analysen gemacht werden können, ist jedoch selbst nach Einschätzung von Rechtsexperten bislang noch unklar. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder. Nach Erhebungen des Internetverbands eco sahen sich Mitte April jedoch erst 13 Prozent der Unternehmen in Deutschland auf der sicheren Seite./gri/DP/fba