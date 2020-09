Datenschutzbeauftragter: Sicherheitsbehörden besser kontrollieren

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber (SPD) hat der Bundesregierung vorgeworfen, die Datenschutzaufsicht gegenüber Sicherheitsbehörden wie der Bundespolizei zu vernachlässigen. Eine entsprechende EU-Richtlinie sei "in Deutschland leider immer noch nicht vollständig umgesetzt - obwohl die Frist im Mai verstrichen ist", sagte Kelber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). "Es geht darum, dem Bundesdatenschutzbeauftragten ein Weisungs- und Untersagungsrecht in Datenschutzfragen zu geben", so Kelber.

Foto: über dts Nachrichtenagentur