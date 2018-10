Datenschutz leicht erklärt: Interaktive Checkliste für Anbieter von Kinderangeboten veröffentlicht

Berlin (ots) -- Hilfestellungen zur EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)- Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur rechtskonformenAusgestaltung von Onlineangeboten- Erstellt in Abstimmung mit den LandesdatenschutzbehördenMit dem Titel "Kinderseiten und DSGVO: Das geht gut!"(www.fsm.de/sites/default/files/fsm-dsgvo-broschuere.pdf) erscheintheute eine neue Publikation der Freiwilligen SelbstkontrolleMultimedia-Diensteanbieter (FSM). Sie richtet sich insbesondere anAnbieter von Onlineinhalten für Kinder wie Websites, Apps und anderedigitale Angebote. In einer auch für Laien verständlichen Form werdendie neuen Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung praxisnaherklärt. Die Pflichten für Anbieter sind in einer Checkliste mitSchritt-für-Schritt-Anleitungen aufgeführt. Die Handlungsanleitungenfür die Umsetzung können an den eigenen Angeboten entlang der jeweilsenthaltenen Inhalte und Funktionen analysiert und datenschutzgerechtüberarbeitet werden. Die Handreichung bündelt auf diese Weisefundierte juristische Informationen in einem medienpädagogischenKontext für die vielfältigen digitalen Kinderangebote in Deutschland.Anbieter von Kinderonlineinhalten tragen maßgeblich zu positivenersten Onlineerfahrungen von Kindern bei. Ziel der Broschüre istdaher auch die Sensibilisierung der Anbieter für denOnline-Datenschutz. Dadurch wird die Aufmerksamkeit für dieses Themaauch bei deren Zielgruppen Kinder, Jugendliche sowie Eltern undpädagogische Fachkräfte erzeugt. Die Handreichung enthält außerdemumfangreiche Verweise auf weitere Informationen und Anlaufstellen zurBeratung sowie Positivbeispiele. Weitere Informationen:www.fsm.de/de/datenschutz-bei-kinderangebotenDie Erstellung der Broschüre erfolgte in enger inhaltlicherZusammenarbeit mit den Partnern fragFINN e.V., Hans-Bredow-Institutfür Medienforschung und Seitenstark e.V.. Das Vorhaben wird gefördertvon der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).Martin Drechsler, Geschäftsführer FSM e.V.: "Als FSM haben wireinen großen Bedarf für niedrigschwellige Informationsangebote überdie DSGVO insbesondere bei Anbietern von Kinderonlineinhaltengesehen. Vor allem gemeinnützige oder öffentlich geförderteInitiativen sind auf frei zugängliche Informationsmaterialien undHilfestellungen angewiesen. Unsere Broschüre setzt genau dort an."Anke Meinders, Geschäftsführerin fragFINN e.V.: "fragFINNengagiert sich seit jeher bundesweit für positive Kinderangebote, dieKindern unbedenkliche, sichere und vielfältige ersteOnlineerfahrungen entlang ihrer Interessen ermöglichen. Damit gehtviel Verantwortung einher, weshalb Anbieter von Kinderonlineinhaltenauch abgeholt und in der datenschutzkonformen Umsetzung ihrerAngebote unterstützt werden müssen."Dr. Stephan Dreyer, Senior Researcher am Hans-Bredow-Institut:"Viele der Anbieter von Kinderangeboten im Netz sind überwältigt vonder Komplexität der DSGVO und den weit verstreuten Informationendarüber. Die Broschüre kann praxisnah dabei helfen, das eigeneAngebot datenschutzkonform zu gestalten und den Anbietern so auch dieSorgen vor möglichen Rechtsverstößen nehmen."Helga Kleinen, Vorstandsvorsitzende des Seitenstark e.V.: "SeitJanuar 2016 gibt es auf wir-machen-kinderseiten.de, demUnterstützungs- und Kommunikationsangebot von Seitenstark fürKinderseitenbetreiberInnen, die Service-Reihe "Datenschutz aufWebseiten" mit Hintergrundinformationen, Erklär- und Mustertexten zurfreien Nutzung. Die Service-Reihe wurde im Frühjahr 2018 inZusammenarbeit mit der auf digitale Medien spezialisierten KanzleiiRights.law hinsichtlich der DSGVO aktualisiert. Wir freuen uns,dieses Angebot über die FSM-Broschüre weiter bekannt zu machen."Über die FSMDie Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSMe.V.) ist eine anerkannte Selbstkontrolleinrichtung für den BereichTelemedien. Der Verein engagiert sich maßgeblich für denJugendmedienschutz - insbesondere die Bekämpfung illegaler,jugendgefährdender und entwicklungsbeeinträchtigender Inhalte inOnline-Medien. Dazu betreibt die FSM eine Beschwerdestelle, an diesich alle wenden können, um jugendgefährdende Online-Inhalte zumelden. Die umfangreiche Aufklärungsarbeit undMedienkompetenzförderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenengehören zu den weiteren Aufgaben der FSM.KontaktFSM e.V., www.fsm.de ; Katja Lange, Beuthstr. 6, 10117 Berlin; Tel.:030 24 04 84 - 43, lange@fsm.de, Twitter: @FSM_de, Facebook:www.facebook.com/fsm.deÜber den fragFINN e.V.fragFINN betreibt die Entwicklung und Pflege einer Whitelist ankindgeeigneten Internetangeboten und bietet mit derKindersuchmaschine fragFINN.de, die ausschließlich diese geprüftenAngebote findet, eine sichere Startrampe ins Internet für Kinder von6 bis 12 Jahren. Damit engagiert sich der Verein für einen positivenJugendmedienschutz sowie die Stärkung der Medienkompetenz vonKindern. Der Verein wird von namhaften Unternehmen und Verbänden derTelekommunikations-, Internet- und Medienbranche finanziert undgetragen. fragFINN startete 2007 und ist Teil der Initiative "EinNetz für Kinder" der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur undMedien.KontaktfragFINN e.V., Carolin Maier, Beuthstraße 6, 10117 Berlin; Tel.: 03024 04 84 - 52, maier@fragfinn.de, Facebook: www.facebook.de/fragFINN,Twitter: @fragFINN_dÜber das Hans-Bredow-InstitutDas Hans-Bredow-Institut erforscht den Medienwandel und die damitverbundenen strukturellen Veränderungen öffentlicher Kommunikation.Medienübergreifend, interdisziplinär und unabhängig verbindet esGrundlagenwissenschaft und Transferforschung und schafft soproblemrelevantes Wissen für Politik, Wirtschaft undZivilgesellschaft. Im Jahr 2019 wird das Institut voraussichtlich indie Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen. Einen entsprechenden Beschlusshat die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK)am 13. April 2018 gefasst. Mehr unter www.hans-bredow-institut.de.KontaktHans-Bredow-Institut, Christiane Matzen, Rothenbaumchaussee 36, 20148Hamburg; Tel.: 040 450 217 - 41, c.matzen@hans-bredow-institut.de,Twitter: @BredowInstitutÜber SeitenstarkSeit 15 Jahren vernetzt Seitenstark qualitätsvolle Internetseitenfür Kinder zu einer bunten, vielfältigen und sicherenKinderseitenlandschaft. Zu den Gründern des bundesweiten Netzwerkszählt die Blinde-Kuh.de, älteste Kindersuchmaschine in Deutschland.Hinter den über 60 Seitenstark-Kinderseiten stehen unabhängigePädagogInnen und JournalistInnen sowie Bundes- und Landesbehörden,Firmen, Kirchen und gemeinnützige Vereine, die sich verbindlich anhohen Qualitätsstandards für Kinderseiten ausrichten. Gemeinsamengagieren wir uns für positive Inhalte für Kinder im Netz, dieUmsetzung der Kinderrechte im digitalen Bereich sowie für einealtersgerechte Medienbildung, die allen Mädchen und Jungen eineTeilhabe an unserer modernen Mediengesellschaft ermöglicht.KontaktSeitenstark e.V., Helga Kleinen, Am Nordpark 61, 50733 Köln, 0221 -399 28 69, kleinen@seitenstark.de Projektbüro, Birgit Brockerhoff,brockerhoff@seitenstark.de, Tel. 0221-222 08 263www.seitenstark.de / www.tag-der-kinderseiten.de /www.wir-machen-kinderseiten.de