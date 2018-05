Datenschutz-Jugendstudie von BRAVO und YouGov: Über die Hälfte haben von DSGVO gehört

München (ots) - Jugendliche sind so digital wie nie: Kommunizierenüber digitale Kanäle und Vernetzt Sein über verschiedene Social MediaPlattformen ist für die Generation Z von Anfang an gelebte Realität.Dabei sind sie sich sehr wohl über ihren digitalen Fußabdruck bewusstund finden Datenschutz grundsätzlich wichtig - Abmelden ist jedochkeine Option. Das ist das Ergebnis einer repräsentativenDatenschutz-Umfrage der Jugendmarke BRAVO und des internationalenMarkt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov bei Jugendlichenzwischen 14 und 19 Jahren.Große Wissens-Unterschiede über EU-DatenschutzgrundverordnungDie Abkürzung ist ein Zungenbrecher und bei den Teens mal mehr,mal weniger bekannt: Mehr als ein Drittel (36 Prozent) der befragtenMädchen und Jungen weiß nicht, was die neueDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist. Aber immerhin über die Hälfe(59 Prozent) hat schon davon gehört. Unabhängig vom Begriff: Diemeisten Jugendlichen wussten auch schon vor der Befragung, dass Appsund Internetseiten Zugriff auf ihre persönlichen Daten haben unddiese speichern können (81 Prozent). Ein Drittel hat in den Medienvon der DSGVO gehört oder durch die Veränderungen bei denNutzungsbedingungen der Social Media Apps hiervon erfahren. ImGespräch mit den Eltern ist die Datenschutzgrundverordnung nur bei 6Prozent der Jugendlichen selten Thema.Datenschutz ist wichtig - Abmelden jedoch keine OptionÜber zwei Drittel (65 Prozent) der Befragten 14- bis 19-Jährigenhalten das Thema Datenschutz für sich persönlich für wichtig.Abmelden von sozialen Netzwerken ist jedoch keine Option für dieBefragten. Über ein Drittel (38 Prozent) stimmt denNutzungsbedingungen zu, ohne die Änderungen zu lesen, und weitere 16Prozent stimmen ohne zu lesen zu, da sie dem Dienst vertrauen. Jederfünfte Befragte (21 Prozent) liest die Anpassungen, bevor erzustimmt. Jeder Siebte (14 Prozent) gibt an, er klicke sie einfachweg.BRAVO-Redaktionsleiterin Yvonne Huckenholz: "Beim ThemaDatenschutz ist der erste und wichtigste Schritt, sich darüberbewusst zu sein, was man absichtlich und auch unabsichtlich imInternet über sich preisgibt. Die Generation Z, also unsereJugendlichen, besitzen hier eine deutlich größere Kompetenz als mancheiner glaubt." Nur sechs Prozent schützen ihre die Daten gar nicht.Drei von fünf Befragten (58 Prozent) haben private Profile, um nurFreunden Zugriff auf ihre persönlichen Informationen zu gestatten.Außerdem löscht die Hälfte (51 Prozent) regelmäßig denBrowser-Verlauf, knapp die Hälfte (45 Prozent) deaktiviert sogar dieStandortfunktion.Die Mehrheit (84 Prozent) der "Digital Natives" weiß, dass Appsund Internetseiten Zugriff auf ihre persönlichen Daten haben unddiese speichern. Mehr als zehn Prozent der Jugendlichen sagen, es seiihnen egal, da sie nichts zu verbergen hätten. Besonders die Mädchen(69 Prozent) stört dies im Vergleich zu den Jungen (51 Prozent). Sienehmen es jedoch in Kauf, da sie die Dienste ansonsten nicht nutzenkönnen.Die Umfrageergebnisse basieren auf der Erhebung"Datenschutz-Jugendstudie", an der 998 Jugendliche im Alter von 14bis 17 Jahren teilgenommen haben. Für diese Studie haben BRAVO undYouGov Interviews aus dem Youth Insight Panel der Bauer Media Groupund dem YouGov Panel genutzt. Die Befragung fand im Zeitraum 9. bis17. Mai 2018 statt.Die Ergebnisse der Umfrage können Sie unter diesem Link kostenlosherunterladen: http://yougov.de/datenschutzjugendstudieHinweis für die Redaktionen:Auszüge sind nur bei Nennung der Quelle "Datenschutz-Jugendstudievon BRAVO und YouGov" zur Veröffentlichung frei.Kontakt zur Studienleitung:YouGov Deutschland GmbHJens Brümmer-JerkovicTeam Manager SalesTel.: +49 (0) 221 420 61 - 562E-Mail: Jens.Bruemmer-Jerkovic@yougov.deÜber BRAVOBRAVO ist die größte Jugendmedienmarke in Deutschland. 