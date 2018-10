Datenschutz: Jede fünfte Behörde rechnet mit noch mehr Anfragen im vierten Quartal / Mehr als 70.000 Anfragen in den 16 Behörden seit Inkrafttreten der DSGVO / Behörden stocken Personal weiter auf

München (ots) - Nach der Anfrage- und Beschwerdeflut seitInkrafttreten der DSGVO im Mai rechnen die Datenschutzbehörden inDeutschland auch im vierten Quartal mit hohen beziehungsweise weiteransteigenden Anfragezahlen. Das geht aus einer Umfrage unter den 16Länderbehörden im Auftrag des Münchner Unternehmens ER Secure GmbHhervor. Insgesamt gingen seit Mai in Deutschland mehr als 70.000Anfragen und Beschwerden ein. Spitzenreiter mit knapp 5.000 Anfragenund Beschwerden ist Nordrhein-Westfalen. Fragen zumOnline-Datenschutz dominieren dabei. "Unternehmen, über dieBeschwerden eingehen, müssen damit rechnen, dass die Behörden diesenFällen schrittweise nachgehen. Wer das Thema bisher nicht ernstgenommen hat, sollte sich von der scheinbaren Ruhe und der bisherfehlenden Rechtsprechung nicht täuschen lassen", sagt RenéRautenberg, Geschäftsführer bei ER Secure.Die DSGVO bleibt Dauerbrenner in 2018. 60 Prozent der befragtenDatenschutzbehörden in den Bundesländern sehen eine gleichbleibendhohe Tendenz der Anfragen und Beschwerden im vierten Quartal. 20Prozent sehen sogar eine deutliche Zunahme. Rheinland-Pfalz erwarteteine Verfünffachung der Kontaktaufnahmen. Gegensätzlich dazu vermutennur die Behörden der Bundesländer Hamburg, Nordrhein-Westfalen undSaarland eine Abnahme.Mit rund 4.700 Anfragen und Beschwerden im Monat liegtNordrhein-Westfalen auf Platz eins der Rangliste, gefolgt von Berlinmit mehr als 2.400 und Bayern mit 2.380 monatlichen Kontaktaufnahmenvon besorgten Bürgern, Vereinen und Unternehmen. Nur in Bremen liegtder monatliche Durchschnitt mit je 25 Anfragen und Beschwerden imunteren zweistelligen Bereich.Laut der Erhebung von ER Secure betreffen diese Anfragen undBeschwerden aktuell mehrheitlich Onlinethemen. Die meisten Anfragenund Beschwerden, die die Behörden erreichen, kommen demnach aus derRubrik Internetnutzung. "Videoüberwachung, Telemedien, Werbung unddatenschutzkonforme Ausgestaltung von Webseiten sind ebenso häufigeGründe für Anfragen sowie Beschwerden", erklärt René Rautenberg,Geschäftsführer bei ER Secure. Außerdem interessieren sich Bürger undInstitutionen nach Auskunft der Behörden für den Datenschutz imGesundheitsbereich. Zudem ersuchen Betroffene die 16Datenschutzbehörden wegen Fragen zu Informationspflichten,Auskunftsrechten, Betroffenenrechten sowie Beschäftigtendatenschutz.Die stark beanspruchten Behörden haben seit dem 25. Mai die Zahlihrer Mitarbeiter weiter aufgestockt. Mit 66 Angestellten stelltNordrhein-Westfahlen aktuell die größte Behörde, dicht gefolgt vonBaden-Württemberg (55), Berlin (51) und Niedersachsen (49). DieBehörden Hamburg, Nordrhein-Westfahlen und Schleswig-Holsteinerklären zudem, im nächsten Jahr noch weitere Stellen schaffen zuwollen. "Die Behörden werden zunehmend handlungsfähig. NachdemUnternehmen in den vergangenen Monaten eine Art Schonfrist hatten,nimmt die Wahrscheinlichkeit der Konsequenzen nun zu. Denn: Jetztkönnen die Behörden sukzessiv und nach Priorität allen Beschwerdennachgehen, die sie erreicht haben. Unternehmen, die die DSGVO bisherauf die leichte Schulter genommen haben, müssen die Zeit nutzen, sichgesetzeskonform aufzustellen", erklärt René Rautenberg. DasUnternehmen ER Secure GmbH bietet eine Online-Lösung, mit derUnternehmen, Verbände und Vereine die DSGVO Schritt für Schritt aufihre Bedürfnisse angepasst umsetzen können.Die Auswertung beruht auf einer Umfrage im Auftrag der ER SecureGmbH im Zeitraum September und Oktober 2018 per Telefon und E-Mail.Über ER Secure GmbHER Secure bietet Unternehmen ein Datenschutz-Managementsystem. DiePlattform unterstützt Unternehmen, die geforderten Vorgaben desEU-Gesetzgebers schnell und unkompliziert zu realisieren. Ziel istes, dass Unternehmen mithilfe der Datenschutzmanagement-Software undpersönlichem Support in Verbindung mit eLearning-Angeboten, diedatenschutzrechtlichen Anforderungen kostengünstig und zeiteffizientselbst umsetzen. Gegründet wurde die Plattform von René Rautenberg,der bereits seit mehr als zehn Jahren ausgebildeter, zertifizierterDatenschutzbeauftragter ist und die Themen Datenschutz undIT-Sicherheit kombiniert. Darüber hinaus können Unternehmen über ERSecure auf einen Online-Datenschutzbeauftragten zugreifen, umnotwendige rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Die René RautenbergGmbH zählt mit mehr als 20 Mitarbeitern und über 2.300 Kunden zu denführenden Anbietern auf diesem Gebiet. Website: www.er-secure.dePressekontakt:SCRIVO PUBLIC RELATIONSKai OppelElvirastraße 4, Rgb.D-80636 Münchentel: +49 89 45 23 508 11fax: +49 89 45 23 508 20email: kai.oppel@scrivo-pr.deweb: www.scrivo-pr.deOriginal-Content von: ErSecure, übermittelt durch news aktuell