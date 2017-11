Datenschutz-Grundverordnung 2018: Umfrage offenbart gravierende Unkenntnis unter Online-Händlern (FOTO)

Köln (ots) -Sinn oder Unsinn: Shop-Betreiber sehen EU-Verordnung skeptischLangsam wird die Zeit knapp: Im Mai nächsten Jahres wird die neueEU-Datenschutz-Grundverordnung rechtskräftig und damit für alleverbindlich. Laut einer Umfrage von Trusted Shops unter 350Online-Händlern haben zwei Drittel (63 Prozent) noch keineUmstrukturierungen an die ins Haus stehenden Auflagen vorgenommen.Auch ist die überwiegende Mehrheit der Ansicht, dass mit den neuenDatenschutz-Bestimmungen der beabsichtigte bessere Verbraucherschutznicht erreicht werden könne (54 Prozent).Wenige Monate vor Inkrafttreten der neuenEU-Datenschutzbestimmungen sind die Meinungen und Stimmungen derOnline-Händler dazu größtenteils von Unkenntnis und Ablehnunggeprägt. Obwohl alle betroffen sind, die über E-Commerce Umsätzeerzielen, ist rund 36 Prozent der befragten Internethändler diebevorstehende Neufassung des Datenschutzes gänzlich unbekannt.Lediglich knapp zwei Drittel (64 Prozent) haben bislang überhaupt vonder Datenschutz-Grundverordnung gehört. Jedoch sind sich nur 46Prozent davon darüber im Klaren, welche Neuerungen diese für dieShop-Betreiber bereithält."Angesichts dieser Wissensdefizite erscheint es nichtverwunderlich, dass zwei Drittel der befragten Online-Händler immernoch keine Vorbereitungen getroffen haben, um die Prozesse an dieneuen Auflagen anzupassen - ungeachtet des schwindendenZeitfensters," sagt Datenschutzexperte Rafael Gomez-Lus von TrustedShops.Knapp die Hälfte (48 Prozent) befürchtet, dass mit der Einführungein erheblicher Mehraufwand verbunden ist. Der wird den meistensicherlich nicht leicht von der Hand gehen, denn die Sinnhaftigkeitder neuen Verordnung wird von vielen Shopbetreibern in Frage gestelltwird: Das Lager der Skeptiker ist geringfügig größer als das derBefürworter (30 Prozent vs. 31 Prozent). Bemerkenswert istallerdings, dass derzeit die Meinungslosen die größte Gruppe stellen- 39 Prozent sind sich noch im Unklaren darüber, was sie von demVorhaben halten sollen."Nur gerade einmal knapp 30 Prozent der befragten Online-Händlerhaben offenbar bis jetzt überhaupt irgendwelche Vorkehrungengetroffen. Sicherlich ist das in einem erheblichen Maße auf fehlendesWissen, aber auch auf die Komplexität des Themas zurückzuführen", soGomez-Lus weiter.Vor diesem Hintergrund ist es auch wenig verwunderlich, dass sichrund jeder Vierte bislang kein Urteil darüber gebildet hat, ob derDatenschutz für Verbraucher durch die EU-Verordnung verbessert werdenkönne. Davon sind derzeit nur rund 21 Prozent der Onlinehändlerüberzeugt. Der überwiegende Teil (54 Prozent) ist allerdings derMeinung, dass mit dem Vorhaben das gesteckte Ziel nicht erreichtwerden könne. Inwieweit diese Ablehnung auf fehlende Kenntnissezurückzuführen ist, bleibt Spekulation. Bis spätestens Mai 2018werden sie sich diese aber informiert und Vorbereitungen getroffenhaben müssen, um möglichen Strafen des Gesetzgebers vorzubeugen.Trusted ExpertsDie Rechtsexperten von Trusted Experts unterstützen dank ihrerüber 15-jährigen internationalen Erfahrung und dem praktischen Wissenim E-Commerce Recht Online-Händler dabei, ihre Internetpräsenz - egalob Onlineshop, eBay oder Amazon - rechtsicher zu gestalten. Dadurchkönnen diese sich ganz ihrem Geschäft widmen und Produkteabmahnsicher im Internet verkaufen. Die Grundlage dafür bildenProdukte wie der kostenlose Rechtstexter, Abmahnschutzpakete,Handbücher und Seminare. Weitere Informationen:http://shop.trustedshops.com/de/Pressekontakt:Trusted Shops GmbHMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 KölnTel.: 0221 - 775 367 531E-Mail: mustafa.ucar@trustedshops.deachtung! GmbHRene WeberStraßenbahnring 320251 HamburgTel.: 040 - 450 210 614E-Mail: rene.weber@achtung.deOriginal-Content von: Trusted Shops GmbH, übermittelt durch news aktuell