Am 25. Mai 2018 trat die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Sie regelt den Datenschutz europaweit einheitlich. Aufgrund des in Deutschland geltenden Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sind Unternehmen und Firmen in der Regel gut aufgestellt. Die DSGVO ändert jedoch grundlegende Begriffsdefinition, erweitert die Pflichten von Unternehmen und verschärft mögliche Strafen bei Verstößen. Firmen und Existenzgründer sind gut beraten, sich frühzeitig mit den notwendigen ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.