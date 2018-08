Datenschützer, Patienten und Ärzte kritisieren Spahns Pläne zur elektronischen Patientenakte

Hamburg (ots) - Seit wenigen Tagen liegt ein Referentenentwurf desTerminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) vor. Datenschützer,Patienten und Ärzte sind alarmiert: "Bundesgesundheitsminister Spahnwill eine auf zentralen Servern liegende 'elektronischePatientenakte' mit Zugriff sowohl über die Gesundheitskarte und ihreTelematikinfrastruktur als auch über das Internet", erklärt Dr. SilkeLüder vom Bündnis "Stoppt die e-Card". "Das bedeutet eine gigantischeSammlung sensibler Daten auf einem zentralen Server - für Datendiebeein extrem attraktives Ziel mit hohem finanziellen Wert. Patienten,deren Daten dort gespeichert werden, werden quasi enteignet", ergänztDr. Elke Steven, Geschäftsführerin von "Digitale Gesellschaft".Außerdem bergen beide Zugriffswege Risiken: Der Zugang über dieGesundheitskarte erfordert ein zentrales Register aller vorhandenenelektronischen Akten in der Telematikinfrastruktur. So kann manleicht nachprüfen, welche Versicherten keine elektronischen Aktenhaben. Bei Versicherten mit elektronischer Akte kann man über diesesZentralregister mindestens feststellen, wo ihre Akte zu finden ist.Der nun zusätzlich vorgesehene Zugang per Smartphone oder Tabletüber das Internet bedeutet offene Schnittstellen in derTelematikinfrastruktur, welche aus Sicherheitsgründen alsgeschlossenes Netz geplant war. Damit vervielfältigt sich die Gefahrunbefugter Zugriffe auf die elektronischen Patientenakten. Dieübertragenen Daten auf den oft unzureichend gesicherten Mobilgerätensind weiteren Gefahren ausgesetzt: Zugriffe durch Schadsoftware,Staatstrojaner und persönliche Assistenten (wie z. B. Cortana oderSiri) der Internetkonzerne.Auch die Einwilligungsregelung soll sich ändern: Mit derÜbertragung von Daten in die elektronische Akte durfte bislang erstbegonnen werden, wenn der Betroffene gegenüber einem Arzt, Zahnarzt,Psychotherapeuten oder Apotheker eingewilligt hatte und dieEinwilligung auf der Gesundheitskarte dokumentiert war. Dies setztevoraus, dass die Patienten auch tatsächlich in der Lage sein mussten,ihre Entscheidung bewusst und in Kenntnis der Risiken einerOffenlegung ihrer Daten zu treffen - was bei Kranken undHilfsbedürftigen nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden kann. Nachdem Gesetzentwurf soll nicht einmal diese Möglichkeit mehr gegebensein. Denn die Patienten sollen ihre Zustimmung auch pauschal aufanderen Wegen oder nur gegenüber der Krankenkasse erklären können.Dies macht es schwer nachvollziehbar, ob tatsächlich eineEinwilligung vorliegt oder ob sie eventuell sogar widerrufen wurde.Außerdem soll eine "elektronischeArbeitsunfähigkeitsbescheinigung" (eAU) eingeführt werden. Dasbedeutet, dass alle Angaben, die bisher vom Versicherten auf Papieran die Krankenkasse geschickt wurden, künftig unter Angabe derDiagnose über eine Telematikinfrastruktur geleitet werden sollen. DerVersicherte hat so keine Möglichkeit, sich gegen diese elektronischeÜbertragung sensibler Daten zu entscheiden."Die zentrale Speicherung mit Onlinezugang im Browser, ohneausreichende Verschlüsselung vereint das Schlechte aus zwei Welten",fasst Anwalt und IT-Fachmann Jan Kuhlmann, Vorsitzender des VereinsPatientenrechte und Datenschutz e. V., zusammen. "Die beabsichtigteEinwilligungsregelung und eine elektronischeArbeitsunfähigkeitsbescheinigung gefährden die informationelleSelbstbestimmung des Versicherten. Wir bewerten diese Vorschläge als'Spahnsinn'."Unterstützende Organisationen:Die Aktion "Stoppt die e-Card" www.stoppt-die-e-card.de ist einbreites Bündnis von mehr als 50 Bürgerrechtsorganisationen,Datenschützern, Patienten und Ärzteverbänden. Die Bündnispartnersehen in der elektronischen Gesundheitskarte eine Gefahr für dieärztliche Schweigepflicht, die informationelle Selbstbestimmung derBürger und für eine gute medizinische Versorgung. Das Bündnis istseit 2007 aktiv.dieDatenschützer Rhein Main https://ddrm.de/ - eine lokale Gruppedes Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und Partner der Aktion:Stoppt die e-Card! Die aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind u. a. dieunzulässige Videoüberwachung des öffentlichen Raums, dieelektronische Gesundheitskarte (eGK) und die Digitalisierung desGesundheitswesens, der Sozialdatenschutz, z. B. bei Job-Centern, unddie Überwachung durch Geheimdienste und andere staatliche Stellen.Der Digitale Gesellschaft e. V. hat sich der gerechten unddemokratischen Teilhabe aller Menschen am digitalen und vernetztenZeitalter verschrieben. Wir setzen uns gegen einseitige Sicherheits-und Urheberrechtspolitik, für Transparenz und Fairness, gegenHinterzimmerlobbyismus und für Nutzerrechte ein. Wir wollen Grund-und Freiheitsrechte in der digitalen Welt verteidigen und ausbauen.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) www.freie-aerzteschaft.de ist einVerband, der den Arztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004gegründet und zählt mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegendniedergelassene Haus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze.Vorsitzender des Bundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe inEssen. Ziel der FÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient undArzt im Mittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrtbleibt.Die Humanistische Union e. V. - Landesverband Berlin-Brandenburghttp://berlin.humanistische-union.de/ ist eine unabhängigeBürgerrechtsorganisation. Seit unserer Gründung 1961 setzen wir unsfür den Erhalt und Ausbau der Grundrechte in Deutschland ein. Wirsind für die Durchsetzung des Rechts auf selbstbestimmtes Leben undSterben.Komitee für Grundrechte und Demokratie e. V.http://www.grundrechtekomitee.de Aktiv, streitbar, couragiert und -wenn menschenrechtlich geboten - zivil ungehorsam engagiert sich dasKomitee für Grundrechte und Demokratie. Im Themenbereich"Gesundheitssystem/Bioethik" treten wir für Datensouveränität undPatient*innenrechte ein und haben uns u. a. kritisch mit Big Data imGesundheitswesen und der e-Card auseinander gesetzt.LabourNet Germany: http://www.labournet.de/ Treffpunkt fürUngehorsame, mit und ohne Job, basisnah, gesellschaftskritischPatientenrechte und Datenschutz e. V.https://patientenrechte-datenschutz.de/ ist ein Zusammenschluss vonMitgliedern gesetzlicher Krankenkassen, die die elektronischeGesundheitskarte und die geplante Vernetzung im Gesundheitswesen, diesog. "Telematikinfrastruktur", aus Datenschutzgründen kritisieren.Thure von Uexküll-Akademie für Integrierte Medizinhttps://uexkuell-akademie.de/ Auf der Suche nach einem passendenModell, um die Spaltung der Medizin in eine für seelenlose Körper undeine für körperlose Seelen zu überwinden, haben sich in der AkademieKolleginnen und Kollegen verschiedenster Fachrichtungenzusammengetan. In Regionalgruppen, Workshops, Modellwerkstätten undTagungen werden die Grundgedanken des entstehenden Modells(wissenschaftstheoretische Ansätze der Semiotik, des Konstruktivismusund der Systemtheorie) vertieft, diskutiert und in ihrerBrauchbarkeit überprüft. Ziel ist die Entwicklung einer Theorie derHumanmedizin, die die individuelle Wirklichkeit der Beteiligtenreflektiert.V. i. S. d. 