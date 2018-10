Datenschatz der Tech-Riesen in Europa zugänglich machen / BDZV-Präsident Döpfner begrüßt Vorschlag der EU-Ratspräsidentschaft

Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)begrüßt ausdrücklich den Vorschlag der österreichischenEU-Ratspräsidentschaft, große Internetkonzerne wie Google, Amazon undFacebook zur Öffnung ihrer Datenpools zu bewegen. BDZV-Präsident Dr.Mathias Döpfner, zugleich Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE,erklärte, dass Zeitungen und andere Unternehmen in Deutschland undEuropa mit den anonymisierten Nutzungsdaten der Tech-Riesen ihrWerbe- und Nutzergeschäft künftig auf eigene Rechnung führen könnten."Obendrein können wir den Datenschatz nutzen, um daraus Erkenntnissefür neue eigene Produkte zu gewinnen", sagte Döpfner und verwies indiesem Zusammenhang auf das Kartellverfahren gegen Bell System von1956. "Das Unternehmen wurde damals gezwungen, seine Patente anWettbewerber zu lizenzieren. Diese Entscheidung war ein Grundsteinfür die Entstehung des Silicon Valleys. Es ist höchste Zeit, dass dieeuropäischen Länder die Hoheit über ihre Daten zurückgewinnen."Die EU-Ratspräsidentschaft, die derzeit bei Österreich liegt, willmit diesem Vorschlag den Vorsprung US-amerikanischer Internetkonzernegegenüber ihren europäischen Wettbewerbern eingrenzen. "Wir brauchenauch jene Daten, die europäische Konsumenten in ausländische Systemeeinspielen", zitiert in diesem Zusammenhang das "Handelsblatt" dieösterreichische Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Danachsollen US-Internetunternehmen mit mehr als 30 Prozent Marktanteil inEuropa zur Herausgabe ihrer Daten animiert werden.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell