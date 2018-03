Datenplattform Caruso gewinnt DVSE als neuen Gesellschafter (FOTO)

München (ots) -Die Caruso GmbH begrüßt einen neuen Gesellschafter:Die DVSE GmbH, der führende Katalog- und Webshop-Anbieter für denIndependent Aftermarket, ist ab sofort an dem Marktplatz fürMobilitätsdaten und -services beteiligt. Nach der Eucon GmbHverstärkt nun bereits der zweite Partner aus dem wichtigen SegmentSoftware & Service-Dienstleister die Caruso GmbH, die seit ihrerGründung im März 2017 bereits auf insgesamt sechs Gesellschafterverweisen kann. Aktuell ist der Datenmarktplatz mit zahlreichenweiteren potenziellen Interessenten aus unterschiedlichenMarktsegmenten über eine Teilhabe im Gespräch."Wir freuen uns, bei Caruso an Bord zu sein, denn schon beim Startvon TecDoc vor über 25 Jahren haben wir massgeblich dieDatenversorgung des Automotive Aftermarket unterstützt und möchtendies nun wieder voran treiben. Wir sind von der Zukunftsfähigkeit desDatenmarktplatzansatzes und seinem Potenzial für die Digitalisierungdes Automotive Aftermarkets überzeugt", erklärte Krunoslav Bagaric,Geschäftsführer der DVSE. "Von unserer Beteiligung versprechen wiruns primär eine aktive Zusammenarbeit bei der Verbesserung derZugänge zu Telematikdaten, die für uns die Basis für die weitereEntwicklung unserer Produkte für den Teilehandel und deren Kunden inder Werkstatt sind", so Bagaric. "Wir sind überzeugt davon, dass wirBranchenlösungen benötigen, die Standards definieren und mit denenwir die Vorteile der Digitalisierung voll ausschöpfen können. Wirhoffen, dass möglichst viele Teilnehmer des Automotive Aftermarketunserem Beispiel, Standards zu unterstützen, folgen."Jürgen Buchert, einer der beiden Geschäftsführer von Caruso undGeschäftsführer des Mehrheitsgesellschafters TecAlliance, zeigte sichebenfalls sehr erfreut über den Neuzugang. "Die DVSE ist einleistungsstarker Partner des Großhandels, der seinen Kundenmaßgeschneiderte Lösungen bietet", so Buchert. "Da wir über dieTecAlliance bereits eine starke Vertretung der Teileindustrie auf demMarktplatz haben und uns mit ATRI, der Carat und der Global One sehrerfolgreiche Handelspartner Gesellschafter der Caruso zur Seitestehen, begrüßen wir die Teilhabe der DVSE als ausgesprochenwertvolle Verstärkung aus dem Segment Software & Service Provider",erklärte Jürgen Buchert.Anlässlich des Beitritts von DVSE erläuterte Alexander Haid,Geschäftsführer der Caruso GmbH, noch einmal das Gesellschaftermodellvon Caruso: "Jeder Partner kann entscheiden, ob er auchGesellschafter werden will. In dieser Funktion hat erMitspracherechte in Bezug auf das Business-Modell oder diestrategischen Ziele. Diese Struktur unterscheidet uns von allenanderen existierenden Marktplätzen. Daneben ist die Caruso GmbHgewinnorientiert ausgerichtet", erklärte Haid. "Sie schüttet keineDividende an die Gesellschafter aus, sondern die Gewinne fließenvollständig in die Weiterentwicklung des Marktplatzes ein. Damit wirdCaruso kontinuierlich die Funktionalitäten seines Datenmarktplatzeserweitern und entsprechend der Bedürfnisse der Partnerweiterentwickeln."Die Vision von Caruso ist es, im Zuge der fortschreitendenDigitalisierung für alle bisherigen und zukünftigen Akteure desAutomotive Aftermarket einen neutralen, offenen und sicherenDatenmarktplatz zu schaffen. Caruso ermöglicht auf diese Weise einevollständige Neugestaltung der Geschäftsprozesse und eine zeitgemäßeForm der Wertschöpfung. Datenlieferanten können ihre Daten in einergeschützten und offenen Umgebung auf Basis eigener Geschäftsmodelleeiner Vielzahl an Interessenten gleichzeitig anbieten. Datennutzererhalten schnelleren und leichteren Zugang zu Daten verschiedenerAnbieter und können so eigene Mobilitätsservices entwickeln oderverbessern.Weitere Informationen gibt es auf www.caruso-dataplace.com und aufhttp://topmotive.euÜber die Caruso GmbHCaruso ist der neutrale, offene und sichere Mobilitätsdaten- undServicemarktplatz. Ziel von Caruso ist es, als eine neutrale undoffene Plattform bereitzustellen, die es allen Marktteilnehmernermöglicht, ihre Daten standardisiert in einer sicheren undvertrauenswürdigen Umgebung anzubieten. Geschäftspartner undGesellschafter können alle Akteure sein, die ein berechtigtesInteresse an Mobilitätsdaten und oder Services haben und sichbeteiligen wollen, beispielsweise Teilehersteller, Handel,Werkstätten, Versicherungen, Fleet- und Leasingunternehmen,Autovermietungen und Carsharing-Anbieter, Mobilfunkanbieter, undPannenservice-Unternehmen. Betreiber des Marktplatzes ist die CarusoGmbH mit Hauptsitz in Ismaning bei München. Weitere Informationengibt es auf www.caruso-dataplace.com.Pressekontakt:Angela RecinoPublic RelationsBewegte Kommunikation+49 (0)2241 2007011a.recino@bewegtkommunikation.deChristian MüllerHead of Marketing & CommunicationCaruso GmbH+49 (0)171 3570051christian.mueller@caruso-dataplace.comOriginal-Content von: Caruso GmbH, übermittelt durch news aktuell