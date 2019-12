An Datenkraken ausgeliefert dank Parkscheinapps

Stuttgart (ots) - Unter dem Namen "travipay" oder nun "PayByPhone" wird invielen baden-württembergischen Städten der Parkschein über das eigene Smartphoneoder per SMS angeboten. [1] Einer Landtagsanfrage lässt sich entnehmen, dass diezugehörige App Tracker nutzt. [2] Die Piratenpartei fordert die Kommunen auf,einen datensparsameren Dienstleister einzusetzen."Kein Kleingeld mehr vorkramen, sondern einfach fix mit dem Handy den Parkscheinholen, dass ist sicherlich sehr bequem. Unbestreitbar ist das eine Chance diedie Digitalisierung geschaffen hat", kommentiert Borys Sobieski,Landesvorsitzender. "Dafür dürfen wir aber nicht mit unseren Daten bezahlenmüssen. Die Kommunen scheinen sich wenig Gedanken über den Datenschutz, besserdie Datensparsamkeit, gemacht zu haben bei der Einführung. Ein großer Fehler.Gerade die staatlichen Einrichtungen müssen als Vorzeige-Institutionen unsereDaten achten und sorgsam mit ihnen umgehen."Die Anfrage offenbart auch, dass der VVS bei der "VVS Mobil"-App aufTrackingdienste setzt."Die Betreiber müssen hier wesentlich besser schauen, welche Dienstleister siefür solche Angebote nutzen und was diese Dienstleister tun. Das Tracking vonFahrgästen ist unverschämt und nicht zu rechtfertigen. Diese Praxis mussschnellstmöglich beendet werden", so Sobieski weiter.Quellen/Fußnoten[1] http://ots.de/m86qKd[2] http://ots.de/PssNysPressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4464584OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell