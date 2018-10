Datenklau im Büro leichtgemacht / Repräsentative DEKRA Umfrage zu Cyber Security und Datenschutz

Stuttgart (ots) - Viele Beschäftigte, die am Computer arbeiten,erhalten keine Schulung- IT-Sicherheitsregeln nur in der Hälfte der Fälle im Einsatz- Jeder zweite Arbeitnehmer ist nicht fit in derDatenschutzgrundverordnungNur jeder zweite Beschäftigte hat an seinem Arbeitsplatz Regelnzum Schutz vor Cyber-Angriffen, die konsequent durchgesetzt werden.Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von forsa imAuftrag von DEKRA. Befragt wurden 1005 abhängig Beschäftigte indeutschen Unternehmen, die beruflich mit Computern arbeiten.Formal gibt es ein hohes Bedürfnis nach Cyber Security: Eine großeMehrheit der Arbeitnehmer gibt an, dass die Sicherheit derIT-Infrastruktur beim Arbeitgeber eine sehr große (65 %) oder große(26 %) Bedeutung hat. 85 % der Befragten haben das Gefühl, dass ihrberuflicher Computer ausreichend gegen Internetkriminalität geschütztist.Geht es um den Umgang mit Sicherheitsregeln, zeigt sich einanderes Bild:- Nur die Hälfte (52 %) gibt an, dass es Regeln zum sicherenUmgang mit der Firmen-IT gibt, auf deren Einhaltung derArbeitgeber genau achtet.- Bei einem Drittel der Arbeitsplätze (34 %) gibt es zwarIT-Regeln, auf deren Einhaltung aber nicht genau geachtet wird.- Für 12 % der Beschäftigten gibt es gar keineIT-Sicherheitsregeln.Nur jeder Dritte (32 %) erhält regelmäßig IT-Sicherheitsschulungenam Arbeitsplatz, 18 % erhalten oder erhielten einmalig eine Schulung.Knapp die Hälfte (48 %) der Beschäftigten erhält überhaupt keineIT-Sicherheitsschulung.Auch beim Thema Datenschutz zeigen sich Defizite: 94 % derBeschäftigen geben an, dass der Schutz personenbezogener Daten fürden eigenen Arbeitgeber eine hohe Bedeutung hat. Jeder dritteBeschäftigte (31 %) gibt aber an, dass es zwar Regeln zum Datenschutzgibt, auf deren Einhaltung jedoch nicht besonders genau geachtetwird. Bei den Schulungen gibt es ebenfalls Nachholbedarf: Nur rundein Drittel (34 %) wird regelmäßig zu Fragen des Datenschutzesgeschult, einmalig geschult werden 30 %, gar nicht geschult 34 %.Geht es um die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die imMai 2018 in Kraft getreten ist, räumen viele BeschäftigteWissenslücken ein. Mit den konkreten Inhalten ist nach eigenenAngaben nur eine Minderheit (48 %) der befragten Beschäftigten gutoder sehr gut vertraut. 52 % sind mit den DSGVO-Inhalten weniger oderüberhaupt nicht vertraut. Dies gilt in überdurchschnittlichem Maßefür diejenigen Befragten, die von ihrem Arbeitgeber nicht zumDatenschutz geschult worden sind.Es zeigt sich zudem eine heikle Sicherheitslücke: Jeder dritteArbeitnehmer (35 %) darf laut der Umfrage private Endgeräte oderSpeichermedien wie Smartphones oder USB-Sticks in derIT-Infrastruktur des Unternehmens nutzen. Nach Meinung der DEKRAIT-Experten kann diese Praxis ein Einfallstor für Schadsoftware seinoder Rechtsverletzungen im Hinblick auf den Datenschutz verursachen."Der Mensch ist das größte IT-Sicherheitsrisiko, deshalb solltenUnternehmen grundsätzlich mit regelmäßigen Schulungen einSicherheitsbewusstsein schaffen und stetig das IT- undDatenschutz-Know-how in der Organisation verbessern", kommentiertIngo Legler, IT-Sicherheitsexperte bei DEKRA, die Umfrageergebnisse."Entscheidend ist zudem, dass das Unternehmen im Zuge derDigitalisierung bereit ist, eine durchgängige IT-Sicherheits- undDatenschutzkultur zu etablieren und konsequent durchzusetzen."DEKRA präsentiert auf der Fachmesse it-sa in Nürnberg (09.10. bis11.10.2018) das Portfolio an ganzheitlichen IT-Sicherheits- undDatenschutzlösungen: unter anderem Audits und Zertifizierung,Beratungsleistungen, Produktprüfung und Trainings: Halle 10.1, Stand10.1-404.www.dekra.de/cyber-securityÜber DEKRASeit mehr als 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem1925 in Berlin gegründeten DeutschenKraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweitführenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist einehundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert dasoperative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2017 hat DEKRA einen Umsatzvon mehr als 3,1 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 44.000 Mitarbeitersind in über 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mitqualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten siefür die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. DasPortfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten überSchadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatungsowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen biszu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100.Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner füreine sichere Welt.Pressekontakt:DEKRA e.V.KonzernkommunikationTilman Vögele-EberingTel.: (0711) 7861-2122E-Mail: tilman.voegele-ebering@dekra.comOriginal-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell