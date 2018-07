Datenforschungsexpertin Nuria Oliver verstärkt Comvivas Beirat

Neu-Delhi (ots/PRNewswire) -Comviva (https://www.mahindracomviva.com/), Weltmarktführer beiMobilitätslösungen, freut sich bekanntzugeben, dass Nuria Oliverseinem Beirat(https://www.mahindracomviva.com/leade-categories/advisory-board/)beigetreten ist. Oliver leitet den Bereich Datenforschung beiVodafone. Sie ist Chief Data Scientist bei Data-Pop Alliance undChief Scientific Advisor für das Vodafone Institute.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/721519/Comviva_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/721520/Nuria_Oliver_joins_Comviva.jpg )Oliver wird Comviva dabei helfen, seine Vision zu realisieren undaus zukünftigen Wachstumschancen Kapital zu schlagen. InZusammenarbeit mit dem Leitungsteam von Comviva wird sie strategischeEmpfehlungen für das bestehende Portfolio des Unternehmensunterbreiten und neue Initiativen erarbeiten. Zudem wird sie ihreExpertise bei strategischen Partnerschaften und Investitionenbeisteuern.Sie hat mehr als 20 Jahre Forschungserfahrung in den Bereichenhumane Verhaltensmodellierung und Prädiktion aus Daten undMensch-Computer-Schnittstelle (Human-Computer Interaction). Ihren PhDin perzeptiver Intelligenz hat sie am MIT erworben. Sie hat beiMicrosoft Research gearbeitet und war die erste weiblicheForschungsleiterin bei Telefónica R&D. Mit ihrer Arbeit und über 150wissenschaftlichen Publikationen, die ca. 14000 Mal zitiert wurden(https://scholar.google.es/citations?user=VJlCMGYAAAAJ&hl=en&oi=ao),hat sie sich in Fachkreisen einen Namen gemacht. Sie istMiterfinderin von 40 Patenteinreichungen (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.nuriaoliver.com/patents.htm&data=02|01||969e27b8302043413ec308d5c6e140a1|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636633593107470738&sdata=7usPaQXIebHOSNOPtMpR8E1eyz97NJym8nGjBXIMsoE=&reserved=0) und tritt regelmäßig als Keynote-Rednerin (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.nuriaoliver.com/invitedtalks.htm&data=02|01||969e27b8302043413ec308d5c6e140a1|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636633593107470738&sdata=reoXLldhq0mlRGxYSlh3pqV1WJdNQVgr9yb1rb7e1rA=&reserved=0) bei internationalenKonferenzen auf.Manoranjan Mohapatra, CEO von Comviva, sagte: "Wir sind stolz,dass jemand von Nuria Olivers Kaliber unseren Beirat verstärkt. Wirhaben unsere verschiedenen Geschäftsbereiche genau unter die Lupegenommen, und sie hat sich als perfekte Wahl für unsere Organisationherauskristallisiert. Wir wollen uns ihre umfangreiche Erfahrung aufdem Weg zu einer innovationsgeführten, datenzentrischen undkundenorientierten Organisation zunutze machen."Nuria Oliver sagte: "Ich freue mich auf die Arbeit in ComvivasBeirat. Ich habe mir die Zahl und Konsistenz abgewickelter Projektegenau angeschaut und die Zukunft mit dem Leitungsteam vorgestellt.Wir haben intensiv kommuniziert, und so ist auf beiden Seiten einerespektvolle Vertrauensatmosphäre entstanden, die mich dazu bewegthat, Comvivas Beirat beizutreten."Comvivas Beirat werden Experten mit verschiedener Erfahrung ausunterschiedlichen Industriezweigen angehören. Aufgabe des Beirats istunter anderem, das Leitungsteam bei Comvivas weltweiterGeschäftsexpansion zu beraten.Pressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie von:Sundeep MehtaPR & Corporate CommunicationsComvivaKontakt: +91-124-481-9000E-Mail: pr@mahindracomviva.comOriginal-Content von: Comviva, übermittelt durch news aktuell