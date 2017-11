Datenbank-Spitzenreiter FairCom veröffentlicht c-treeACE V11.5

FairComs neueste Veröffentlichung beinhaltet neue Such-, Resync-und SchemaänderungsfunktionenMailand, Italien (ots/PRNewswire) - Einer der renommiertestenNamen der Datenbankmanagement-Industrie, FairCom Corporation, meldetedie Veröffentlichung der neuesten Version seinerFlaggschiff-Multimodell-Datenbanksoftware. c-treeACE V11.5(https://www.faircom.com/v11-5-is-here) bietet Optimierungen dieBenutzer von erhöhter Leistungsfähigkeit, dynamischemSchemamanagement, Volltextsuche, verbesserter Datenreplikation,solider Oberflächenunterstützung und einer höheren Datenintegritätfür SQL, NoSQL sowie einer Kombination beider Datenbank-Modelleprofitieren lassen.FairCom (http://www.faircom.com/) ist seit 1979 Wegweiser in derDatenbanksoftware-Industrie. Die Innovationstradition wird mitc-treeACE weiter fortgesetzt: Eine einzigartigeMultimodell-Datenbanklösung, die auf einer breiten Betriebssystem-Plattformpalette einsatzfähig ist. c-treeACE bietet eine einmaligeNoSQL-Technologie, die innerhalb derselben Anwendung und überdieselbe leistungsstarke Dateninstanz hinweg NoSQL- und demIndustriestandard entsprechenden SQL-Zugang ermöglicht. Aufgrundihrer Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit haben mehr als 40% derFortune 100 bezüglich ihrer Datenbankansprüche der c-tree-Familie fürDatenbanklösungen ihr Vertrauen geschenkt."Das fordernde und rasante Business-Umfeld der heutigen Zeit machteine schnelle, effiziente Datenbanktechnologie nicht zu einemLuxusgut, sondern zu einer Notwendigkeit. c-treeACE verhilftUnternehmen zu Datenbanken, die auf ihre spezifischen geschäftlichenHerausforderungen abgestimmt sind", erklärte Alysha Brown, leitendeGeschäftsführerin bei FairCom. c-treeACE V11.5 bietet Organisationenneue Möglichkeiten für leistungstärkere Datenbanken und lässt sie somit Sicherheit wissen, dass ihre wichtigen Daten schnell undzuverlässig verarbeitet werden."Die Optimierungen beinhalten:- Volltextsuche: Wörtliche Verzeichnisse der Textfelder einer Tabelleermöglichen es Benutzern, in gespeicherten Dateien enthaltenespezifische Wörter und Phrasen effizient und schnell zu finden.- Hot-Alter-Table(http://www.faircom.com/insights/hot-alter-table-database-2): EineFunktion die es Benutzern ermöglicht Schemaänderungen während derLaufzeit ("on-the-fly") durchzuführen, so dass Dateikonvertierungendie früher Stunden dauern konnten nun innerhalb von Sekundenabgeschlossen sind.- Replication-Extensions: Benutzerdefinierte Funktionen zurerweiterten Replikationsverwaltung durch maßgeschneiderteCallback-Funktionen - Datenverdichtung, Konfliktlösung und"on-the-fly"-Datenmanipulation wie Extraktions-, Transformations-,und Ladefunktionalität (ETL).- Replication-ReSync: Eine Option, die es Benutzern ermöglicht, eineZiel-Replika-Datei, die auf einer aktuellen Quelldatei basiert, mitminimalem Einfluss auf die Laufzeit zu resynchronisieren.Die c-treeACE-Leistungserhöhungen sind sofort nach Installationspürbar. Zusätzlich zu ausgewählten Funktionserweiterungen sindzahlreiche Funktionen für Entwickler optimiert worden, um weitereLeistungsverbesserungen innerhalb ihrer Anwendungen ohne dieNotwendigkeit einer manuellen Änderung des Systems zu erzielen.FairCom's Vizepräsident für Technische Planung, Randal Hoff,erklärte, dass die Vorzüge von c-treeACE V11.5 weit überGeschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung, für die dasUnternehmen seit seiner Gründung bekannt ist, hinausgehen. "Wirwissen, dass die Auswahl und Implementierung einer neuen Datenbankein Prozess ist, der nicht auf die leichte Schulter genommen werdensollte. Da eine Datenbank eine langfristige Investition ist, wurdec-treeACE V11.5 so konzipiert und eingerichtet, dass es sich entlangder sich verändernden Geschäftsbedürfnisse unserer Kunden undTechnologieveränderungen mit entwickelt", so Hoff. "FairCom bietetEngineer-to-Engineer-Support von denselben Entwicklern, die dasProdukt konzipiert haben und nicht von einem Neuansteiger."Detaillierte Informationen zu c-treeACE V11.5 sind unterFairCom.com (https://www.faircom.com/v11-5-is-here),sales@faircom.com und +39-035-721-321 erhältlich. Eine kostenloseTestversion ist unter faircom.com/download-ctreeace(http://www.faircom.com/download-ctreeace) erhältlich.FairComFairCom Corporation (FairCom.com (http://www.faircom.com/)) istein Softwareindustrie-Pionier. Die Innovationsgeschichte desUnternehmens begann 1979, als es als erstes Unternehmen einkommerzielles Gesamtanbot unter Verwendung von b-tree-Algorithmen aufMicrocomputern anbot. Heute erhält FairCom seinen alleinigentechnischen Schwerpunkt auf der Datenbank-Technologie weiterhinaufrecht. Während das Unternehmen mit den neuestenIndustrieplattformen und APIs Schritt hält, arbeitet eskontinuierlich an der Optimierung seiner Kerndatenbank-Technologie.FairComs c-treeACE-Engine ist die leistungsstärkste Lösung derBranche für Multimodell-Daten und bietet Parallezugriff auf NoSQL undSQL. Somit können Entwickler in Unternehmen aller Größenordnungen undin zahlreichen Industrien die Individualisierung ihrer Datenbankenkontrollieren und die Leistungsfähigkeit kann letztendlich optimiertwerden.Kontaktieren SieBrad Thomasbrad.thomas@faircom.comOriginal-Content von: FairCom Corporation, übermittelt durch news aktuell