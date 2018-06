Daten liefern weiteren Einblick in die einheitlichen Wirksamkeitsvorteile von Mavenclad bei schubförmiger MS

Darmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Nicht bestimmt für Medien mit Sitz in den USA oder im VK- Post-hoc-Analyse der CLARITY-Studie lässt auf einheitlicheklinische Wirksamkeit und MRT-Befunde in Untergruppen jüngerer undälterer Erwachsener unter Behandlung mit MAVENCLAD(Cladribin-Tabletten) schließen- Unter Verwendung einer von der EMA empfohlenen Methodik für denVergleich des Nutzen-Risiko-Profils von MS-Therapien zeigteMavenclad den höchsten gewichteten Gesamtpräferenzwert beiMS-Patienten mit hoher KrankheitsaktivitätMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen,hat heute die Vorstellung neuer Analysedaten zur Wirksamkeit und zumNutzen-Risiko-Profil von MAVENCLAD® (Cladribin-Tabletten) im Rahmendes 4. Kongresses der European Academy of Neurology (EAN) in Lissabonbekanntgegeben. Ergebnisse einer retrospektiven Analyse derPhase-III-Studie CLARITY zeigten Vorteile bei Patienten mitschubförmig-remittierender Multipler Sklerose (RRMS) im Alter von <50 bzw. > 50 Jahren, die mit MAVENCLAD® behandelt wurden.Verbesserungen wurden sowohl bei der Schubrate als auch denMagnetresonanztomografie-(MRT-)Befunden im Vergleich zu Placebobeobachtet.Mit dieser Post-hoc-Analyse der Phase-III-Studie CLARITY sollteuntersucht werden, ob die vorteilhaften klinischen Effekte undMRT-Befunde von MAVENCLAD® einheitlich bei älteren und jüngerenPatienten auftreten. Die Ergebnisse unterstreichen dieVerbesserungen, die in beiden Patienten-Untergruppen mit RRMS (< 50bzw. > 50 Jahre) bei der annualisierten Schubrate (ARR) und denMRT-Befunden im Vergleich zu Placebo beobachtet wurden: MAVENCLAD®reduzierte das Schubrisiko im Vergleich zu Placebo um 59 % bzw. 52 %.Bei den mit Placebo behandelten Patienten gab es eine höhereDurchschnittszahl an neuen GD+ T1-Läsionen sowie aktiven T2-Läsionenbei der Altersgruppe < 50 Jahre gegenüber der Untergruppe > 50 Jahre.Dessen ungeachtet erzielte die Behandlung mit MAVENCLAD® in beidenAltersgruppen signifikante Effekte auf die MRT-Befunde in beidenAltersgruppen (P < 0,0001). Diese Daten haben das Potenzial, dieWirksamkeit von MAVENCLAD® bei der Behandlung älterer MS-Patientengegen die Wirksamkeit anderer hochwirksamer krankheitsmodifizierenderArzneimittel (DMDs) abzugrenzen."Diese Daten lieferten weitere Hinweise, die Mavenclad alseffektive Behandlung für jüngere und ältere Erwachsene bestätigen",sagte Prof. Gavin Giovannoni, einer der leitenden Prüfärzte derCLARITY-Studien und Professor für Neurologie an der britischen Bartsand The London School of Medicine and Dentistry. "Dies konnte miteinigen der neueren hochwirksamen RRMS-Therapien nicht beständig überalle klinischen Endpunkte hinweg beobachtet werden, weshalb die Dateneinen wertvollen Einblick in die verfügbaren Behandlungsoptionenliefern."Auf dem EAN-Kongress 2018 wurden als weitere Daten die Ergebnisseder erstmals angewendeten Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)präsentiert. Mit dieser von der EMA empfohlenen Bewertungsmethodikwurde das Nutzen-Risiko-Profil von MAVENCLAD® bei Patienten mit hoherKrankheitsaktivität im Vergleich zu anderen, jüngst zugelassenenDMDs[*] ermittelt.Die Ergebnisse dieser systematischen Anwendung der MCDA-Methodikzeigen bei Patienten mit hoher Krankheitsaktivität entweder einvergleichbares oder ein günstigeres Nutzen-Risiko-Profil fürMAVENCLAD® im Vergleich zu anderen DMDs. So erzielte MAVENCLAD® beiPatienten mit hoher Krankheitsaktivität den höchsten gewichtetenGesamtpräferenzwert im Vergleich zu den anderen DMDs in derAuswertung, gefolgt von Alemtuzumab und Natalizumab. Bei derEinstufung des besten Nutzen-Risiko-Verhältnisses in derRRMS-Gesamtpopulation folgte MAVENCLAD® mit einem gewichtetenGesamtpräferenzwert von 62 sehr dicht auf Dimethylfumarat mit einemWert von 63."Die Vorstellung dieser Daten unterstreicht unser fortlaufendesEngagement für ein Verständnis des gesamten Nutzen-Risiko-Profils vonMavenclad in einem breiten Spektrum von Patienten. Post-hoc-Daten ausder CLARITY-Studie bilden zusammen mit den Ergebnissen einerMulti-Criteria Decision Analysis, die auf der Bewertung durch einenFacharzt und praxisrelevanten Behandlungserwägungen basieren, einpotenziell nützliches Tool für Ärzte, die Behandlungsoptionen fürPatienten mit hoher Krankheitsaktivität abwägen", sagte LucianoRossetti, Leiter der globalen F&E im Biopharma-Geschäft von Merck."Die MCDA ist eine von der EMA empfohlene Methodik und wir freuenuns, dass Mavenclad bei der Anwendung dieses Ansatzes im Vergleich zuanderen krankheitsmodifizierenden Therapeutika so gut abgeschnittenhat."Darüber hinaus zeigten Daten aus weiteren Post-hoc-Analysen vonklinischen Studien mit Patienten, die mit Rebif (subkutanesInterferon beta-1a) behandelt wurden, dass der zum Zeitpunkt 1 Jahrermittelte MAGNIMS-Score ein verlässlicher Indikator für dielangfristige Freiheit von klinische Krankheitsaktivität (CDA) sowieBehinderungsprogression ist. Zum Zeitpunkt 1 Jahr war die medianeZeitspanne bis zu einem Ereignis klinischer Krankheitsaktivität beiPatienten mit einem MAGNIMS-Score von 0 länger als bei einem Wert von1 oder 2. Darüber hinaus war die mediane Zeit bis zu einerProgression gemäß Expanded Disability Status Scale (EDSS) beiPatienten mit einem MAGNIMS-Score von 0 zum Zeitpunkt 1 Jahr länger(7,5 Jahre) als bei einem Wert von 1 (4,0 Jahre) oder 2 (2,5 Jahre).Außerdem hob eine Präsentation des gemeinsamen Lenkungsausschussesaus Patienten und Ärzten der von Merck gesponserten Initiative "MS inthe 21st Century" die Ergebnisse einer internationalen Umfrage zuungedeckten medizinischen Bedürfnissen hervor: Sie deuten darauf hin,dass zwischen den Ansichten von MS-Patienten und Ärzten zum ThemaTherapiewahl eine Diskrepanz besteht. Die Ergebnisse der Befragungzeigen außerdem, dass MS-Patienten eine andere Auffassung von denderzeit ungedeckten medizinischen Bedürfnissen haben als Ärzte.Während 87,7 % der Ärzte der Meinung waren, sie beteiligten ihrePatienten am Entscheidungsprozess, bestätigten nur 38,9 % derPatienten ihr Mitspracherecht bei der Therapiewahl. EineBerücksichtigung dieser Diskrepanz zwischen der Perspektive derPatienten und der Ärzte bei den Behandlungsgesprächen könnte zu einemverbesserten Dialog zwischen Ärzten und Patienten führen, der einzentrales Element bei der Wahl geeigneter personalisierterBehandlungsansätze für jeden Patienten ist.Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation auf der Merck-Website auch per E-Mail versendet. NutzenSie die Web-Adresse http://www.merckgroup.com/subscribe, um sichonline zu registrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oder denService wieder zu kündigen.Informationen zu MAVENCLAD®MAVENCLAD® (Cladribin-Tabletten) ist eine orale Kurzzeittherapie,die selektiv und periodisch auf Lymphozyten abzielt, die maßgeblicham Krankheitsgeschehen der Multiplen Sklerose (MS) beteiligt seinsollen. Im August 2017 erteilte die Europäische Kommission (EC) inden 28 Ländern der Europäischen Union (EU) und in Island,Liechtenstein und Norwegen die Marktzulassung für MAVENCLAD® für dieBehandlung von schubförmiger MS (RMS). MAVENCLAD® ist heute in mehrals 10 europäischen Ländern sowie Australien, Argentinien und denVereinigten Arabischen Emiraten erhältlich. MAVENCLAD® ist in den USAnoch nicht zur Behandlung zugelassen.Das klinische Entwicklungsprogramm zu MAVENCLAD® bei MS umfasstüber 10.000 Patientenjahre mit mehr als 2.700 Patienten im klinischenPrüfprogramm, darunter Patienten mit einer Nachbeobachtungszeit vonüber 10 Jahren. Zu diesen klinischen Prüfungen gehören diePhase-III-Studien CLARITY, CLARITY Extension und ORACLE MS, diePhase-II-Studie ONWARD sowie das Long-term Safety Registry PREMIERE.EU-IndikationMAVENCLAD® (Cladribin-Tabletten) ist indiziert für die Behandlungvon erwachsenen Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose (RMS)mit hoher Krankheitsaktivität gemäß definierten klinischen oderbildgebenden Kriterien.Wichtige EU-SicherheitsinformationenGegenanzeigen:MAVENCLAD® ist kontraindiziert bei Patienten mitÜberempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, HIV-Infektion, aktiverchronischer Infektion (Tuberkulose oder Hepatitis), aktiver malignerErkrankung, mäßiger bis schwerer Nierenfunktionsstörung(Kreatinin-Clearance < 60 ml/min) sowie bei schwangeren oderstillenden Frauen. MAVENCLAD® ist außerdem bei immunkompromittiertenPatienten kontraindiziert, einschließlich Patienten, die aktuell eineimmunsuppressive oder myelosuppressive Therapie erhalten.Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:Die relevantesten klinischen Nebenwirkungen waren Lymphopenie undHerpes zoster.BlutbildkontrollenIn klinischen Studien wurden reduzierte Werte bei Neutrophilen,Erythrozyten, Hämatokrit, Hämoglobin bzw. Thrombozyten im Vergleichzu den Ausgangswerten beobachtet, obwohl diese Parameter in der Regelim Normalbereich bleiben.Weitere hämatologische Nebenwirkungen sind zu erwarten, wennCladribin vor oder zusammen mit anderen Wirkstoffen verabreicht wird,die sich auf das hämatologische Profil auswirken.Die Lymphozytenzahl muss bestimmt werden, und zwar- vor Therapiebeginn mit MAVENCLAD® im 1. Behandlungsjahr,- vor Therapiebeginn mit MAVENCLAD® im 2. Behandlungsjahr,- 2 und 6 Monate nach Behandlungsbeginn in jedem Behandlungsjahr. Beieiner Lymphozytenzahl unter 500 Zellen/mm³ sollten aktiveKontrollen erfolgen, bis die Werte wieder steigen.InfektionenCladribin kann die körpereigene Immunabwehr vermindern und damitdie Wahrscheinlichkeit von Infektionen erhöhen. Vor Therapiebeginnmit Cladribin müssen eine HIV-Infektion, aktive Tuberkulose undaktive Hepatitis ausgeschlossen werden.Die Inzidenz von Herpes zoster war bei Patienten unter Behandlungmit Cladribin erhöht. Fällt die Lymphozytenzahl unter 200 Zellen/mm³,sollte eine Anti-Herpes-Prophylaxe gemäß der lokalen Standardpraxiserwogen werden, solange eine Lymphopenie Grad 4 vorliegt. EineUnterbrechung oder Verzögerung der MAVENCLAD®-Behandlung bis zurAusheilung der Infektion kann erwogen werden.Unter parenteraler Behandlung mit Cladribin im Rahmen einesanderen Therapieschemas bei Patienten mit Haarzellleukämie sind Fällevon progressiver multifokaler Leukoenzephalopathie (PML) berichtetworden.In der klinischen Studiendatenbank zu Cladribin bei MS (1.976Patienten, 8.650 Patientenjahre) ist kein Fall von PML erfasst. VorTherapiebeginn mit MAVENCLAD® sollte jedoch eineBaseline-Kernspintomographie (MRT) erfolgen (in der Regel innerhalbvon 3 Monaten).Informationen zu Rebif®Rebif® (Interferon beta-1a) ist ein krankheitsmodifizierendesMedikament zur Behandlung der schubförmigen Multiplen Sklerose (MS).Es ähnelt dem körpereigenen Interferon-beta-Protein. Die Wirksamkeitvon Rebif® bei chronisch progredienter MS ist nicht nachgewiesen. Mannimmt an, dass Beta-Interferon an der Verringerung von Entzündungenbeteiligt ist. Der genaue Mechanismus ist unbekannt.Rebif® wurde 1998 in Europa und 2002 in den USA zugelassen und istheute in mehr als 90 Ländern weltweit registriert. Rebif® reduziertnachweislich Krankheitsprogression, Schubrate sowie Ausdehnung undAktivität der mittels Kernspintomographie sichtbaren Läsionen*.Rebif® kann mit dem elektronischen Autoinjektor RebiSmart®verabreicht werden (nicht zugelassen in den USA) oder dem Einweg-PenRebiDose® für den einmaligen Gebrauch. Für die manuelle Injektionsteht der Pen RebiSlide(TM) mit Mehrfachdosen zur Verfügung. Darüberhinaus gibt es die Injektionshilfe Rebiject II® zurSelbstverabreichung sowie gebrauchsfertige vorgefüllte Spritzen fürdie manuelle Injektion von Rebif®. Diese Injektionshilfen sind nichtin allen Ländern zugelassen.Im Januar 2012 genehmigte die Europäische Kommission dieIndikationserweiterung von Rebif® zur Anwendung bei MultiplerSklerose im Frühstadium. Diese Indikationserweiterung für Rebif®wurde in den USA nicht beantragt.Bei Patienten mit vorangegangenen Depressionen, Lebererkrankungen,Funktionsstörungen der Schilddrüse und Krampfanfällen sollte Rebif®mit Vorsicht angewendet werden. Zu den häufigsten Nebenwirkungengehören grippeähnliche Symptome, Reaktionen an der Einstichstelle,Erhöhung der Leberenzymwerte und Anomalien des Blutbilds. Patienten,vor allem Personen mit Depressionen, Krampfanfällen oderLeberfunktionsstörungen, sollten mir ihrem Arzt besprechen, ob Rebif®das geeignete Medikament für sie ist.*Die genaue Korrelation zwischen den MRT-Befunden und demaktuellen bzw. zukünftigen klinischen Zustand von Patienten,einschließlich des Fortschreitens der Behinderung, ist nicht näherbekannt.Rebif® (Interferon beta-1a) ist in den USA zur Behandlung vonschubförmiger MS zugelassen. RebiSmart®, eine elektronischeApplikationshilfe zur Selbstinjektion von Rebif®, ist noch nicht inden USA zugelassen.Informationen zu Multipler SkleroseMultiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankungdes zentralen Nervensystems und die häufigste, nicht-traumatische, zuBeeinträchtigungen führende neurologische Erkrankung bei jungenErwachsenen. Schätzungen zufolge sind weltweit circa 2,3 MillionenMenschen an MS erkrankt. Die Symptome der MS können unterschiedlichsein, wobei vor allem Sehstörungen, Taubheit oder Kribbeln in denGliedmaßen sowie Kraftlosigkeit und Koordinationsprobleme auftreten.Am weitesten verbreitet ist die schubförmig verlaufende MS.Merck im Bereich Multiple SkleroseMerck blickt auf eine lange Tradition in den TherapiegebietenNeurologie und Immunologie und verfügt über umfangreiche F&E- undGeschäftserfahrungen im Bereich Multiple Sklerose (MS). Das Portfoliovon Merck umfasst derzeit zwei Produkte für die Behandlung vonschubförmiger MS. Das Unternehmen verfügt zudem über eine solidePipeline mit Schwerpunkt auf der Entdeckung neuer Therapien, die überdas Potenzial verfügen, die Hauptauslösemechanismen von MS zumodulieren. Ziel von Merck ist es, das Leben der Menschen mit MSentscheidend zu verbessern, indem sich das Unternehmen bestimmtenBereichen widmet, in denen ein hoher ungedeckter medizinischer Bedarfbesteht.Informationen zu MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Mehr als 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668, ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck besitzt dieglobalen Rechte am Namen und an der Marke Merck. Einzige Ausnahmensind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono,MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.--------------------------------------------------*. Zu diesen DMDs neuerer Zulassung, die in den Ländern derEuropäischen Union zum Zeitpunkt der Bewertung (Dezember 2015)verfügbar waren, zählten: Alemtuzumab, Dimethylfumarat, Fingolimod,Natalizumab und Teriflunomid(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/707026/Pink_Merck_Logo.jpgPressekontakt:Erin-Marie Beals+49-151-1454-2694Original-Content von: Merck KGaA, übermittelt durch news aktuell