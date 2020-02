Daten für den Goldmarkt 2019

Weltweit fiel in 2019 die Goldnachfrage um 1% J/J und erreichte 4.355,7 Tonnen, so berichtete das World Gold Council am 12. Februar 2020.

Während die Goldnachfrage der Investment-ETFs sehr stark zunahm, ging die Goldschmucknachfrage (inkl. Münzen und Barren) merklich zurück.

Hier ein paar Details:

Die Goldschmucknachfrage gab um 6% J/J auf 2.107 Tonnen nach. In Indien fiel sie um 9% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



