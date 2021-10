Levallois-Perret, France (ots/PRNewswire) -Keyrus feiert seinen 25. Gründungstag mit einer inspirierenden, neuen Vision für UnternehmenKeyrus, ein internationales Unternehmen für Beratung und Technologie, ein Experte in den Bereichen Daten und Digitalisierung, kündigt auf der Grundlage von 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Datennutzung und auf einer inspirierenden Vision, neue Marktziele an.Durch ein neues Logo und einen neuen Slogan gestaltete Keyrus auch seine visuelle Identität neu: "Daten echte Bedeutung geben."Ein hypervernetztes ÖkosystemAngetrieben durch die rasche Entwicklung eines auf dem Internet und auf mobilen Technologien basierenden Wachstums, stellt die heutige Gesellschaft ein hypervernetztes Ökosystem dar, das aus Organisationen, Einzelpersonen, Gruppen von Personen und Dingen besteht.Um in diesem Ökosystem bestehen zu können, müssen Unternehmen nicht nur ihre digitale Wende vorantreiben, sondern auch die erforderlichen Fertigkeiten entwickeln, um ihre Anpassungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.Die wesentlichen Treiber hinter der Aktivierung dieser Fertigkeiten sind Daten, ähnlich der digitalen Kanäle, die das Netzwerk schaffen, das für ihre Implementierung und Entwicklung wesentlich ist.Daten als wesentliche Hebelkraft hinter UnternehmensleistungDie gegenwärtige Krise macht es deutlicher denn je: es ist wesentlich für alle Unternehmen, ihre Wende(n) zu beschleunigen, sei es die digitale Transformation, den Umbau der Management-Struktur oder der Organisation.Keyrus ist überzeugt, dass die Hebelkraft der digitalen Transformation in Unternehmen primär durch die Einbindung ethischer bzw. praktischer Ansätze im Umgang mit Daten erzeugt werden muss. Nur so kann eine transformierte Welt angenommen und sichergestellt werden, dass Firmen langfristig wachsen, konkurrenzfähig bleiben und florieren.Einer der Schlüssel zum Erfolg von Unternehmen sind fraglos Daten. Sie können mit dem genetischen Bauplan der Menschheit in Zusammenhang gebracht werden: Sie verfolgen unsere Vergangenheit zurück, drücken unsere Gegenwart aus und können uns dabei helfen, unsere Zukunft vorauszusagen oder sie zumindest auf effizientere Weise zu antizipieren.Eine neuer, aufklärender, inspirierender AuftragKeyrus sieht gegenwärtig - auf der Grundlage der aus der Unternehmenswelt vernehmbaren Echos und vor dem Hintergrund des durch die Pandemie verstärkten Umbruchs in den Bereichen Wirtschaft, Wohlfahrt und Umwelt - einen neuen, inspirierenden Auftrag."Daten beherrschen und ihnen echte Bedeutung beimessen, um eine klarere, einfachere, auf den Menschen konzentrierte Zukunft zu zeichnen.Dieses Versprechen gründet auf drei wesentlichen Vorstellungen, die die gegenwärtigen Herausforderungen unserer Welt reflektieren:"DATEN ÜBER MENSCHEN": diese erste Vorstellung stützt sich auf die Überzeugung, dass Daten für die größten Herausforderung, denen Unternehmen und die Menschheit gegenüberstehen, Lösungen bieten. Sie informieren uns über die Art wie wir uns verhalten, wie sich die Welt verändert, Form annimmt und sich allmählich verbessert."INSPIRIERENDE REALITÄT": diese Vorstellung entspricht unserem Motto - inspirierend, pragmatisch, realistisch. Hier beziehen wir uns auf unsere Fähigkeit, Lösungen anzubieten, die nicht nur effizient und direkt umsetzbar sind, sondern die zudem kontinuierliche Innovation umfassen, eine wesentliche Quelle des Fortschritts und der Erneuerung unseres Geschäftsfeldes."SIMPLEX FUTURE: diese Vorstellung thematisiert die wachsende Komplexität unseres Umfeldes. Mitten im Strudel der digitalen Explosion, der Hypervernetzung und der künstlichen Intelligenz, benötigen Unternehmen einen informierten, kompetenten Partner, auf den sie sich verlassen können. In diesem Kontext unterstützt Keyrus seine Kunden beim Erwerb der erforderlichen Kenntnisse, z. B. der Kommunikations- und Entscheidungsfähigkeit, damit sie ihre Ziele im Rahmen eines klaren, verständlichen Ansatzes umsetzen können.Diese Vorstellungen bilden den Rahmen für den Eintritt des Keyrus Konzern in einen neuen Abschnitt, den wir mit Begeisterung und Leidenschaft beginnen. Sie verdeutlichen unsere neuen Denkansätze, deren Motor eine Kultur des Unternehmertums und der Innovation ist.Unser neuer Slogan, "Daten echte Bedeutung geben", verdeutlicht den Sinn und den Wert hinter unserer Arbeit. Daten sind Teil unserer Konzern-DNA. Wir wenden tagein tagaus Datenwissenschaft an, um Antworten auf die gegenwärtigen Herausforderungen zu finden. Nachdem Daten von Menschen stammen, erinnert dieser Slogan auch daran, wie wichtig Einzelpersonen im Kapital unserer Unternehmen sind und wie wesentlich es für jeden Wirtschaftsakteur ist, sich für mehr Nachhaltigkeit im Hinblick auf die angebotenen Lösungen und Dienstleistungen einzusetzen."Für unseren Konzern war das vergangene Jahr eine Quelle der Ideen und Inspiration. Éric Cohen, Gründer und Geschäftsführer des Keyrus Group, erklärt: "Wir sehen gegenwärtig neue Perspektiven für unsere Geschäftsfelder und unseren Auftrag." "Unser Auftrag ist es, unseren Kunden langfristig als ein informierter, engagierter und verantwortungsbewusster Partner zur Seite zu stehen, der sie dabei unterstützt, ihre ideale Zukunft unter Zugrundelegung einer auf den Menschen konzentrierten Perspektive zu zeichnen.ÜBER KEYRUSKeyrus ist ein globaler Beratungs- und Technologie Konzern, der sich darauf konzentriert, Daten echte Bedeutung zu geben, wahre Bedeutung, aus einer menschlichen Perspektive.Nachdem es nicht nur die Daten sind, die eine Bedeutung haben, sondern auch die Gelegenheiten, die sich durch ihre Verwertung entwickeln können, stellen die Ziele der Kunden den Motor unserer Arbeit dar. Wir erkunden und messen Verhalten. Wir verstehen und übersetzen. Wir eruieren, welche Rolle Daten im Hinblick auf das Ziel, effizientere wirksamere Lebensentscheidungen zu treffen, darstellen.Daten als reines Mittel zum Zweck, unabhängig ob sie umfangreich, auf Menschen bezogen, komplex, historisch, prospektiv sind, machen nur Sinn, wenn sie genutzt werden, um Erfahrungen zu entwickeln, Verständnis zu fördern und die besten Entscheidungen zu treffen.Unser Wertversprechen stützt sich auf fünf Hauptdienstleistungen mit unzähligen Angeboten:- Automatisierung und künstliche Intelligenz: wir versorgen unsere Kunden mit den erforderlichen Mitteln zur Verbesserung der Produktivität und Präzision der Geschäftsprozesse und um uns auf höherwertige Arbeit zu konzentrieren. Wir verschaffen Unternehmen umfangreiche Kenntnisse und unterstützen sie dabei, die besten Entscheidungen zu treffen.- Menschenzentrierte, digitale Erfahrung: Kundenbeziehungen und das Engagement der Mitarbeiter sind die beiden Elemente, die wesentlich zum Gesamterfolg eines Unternehmens beitragen. Bei Keyrus helfen wir Unternehmen nahtlose, multimodale digitale Erfahrungen zu entwickeln und umzusetzen.- Bereitstellung von Daten & Analysetools: Einer der Schlüssel zum Erfolg von Unternehmen sind fraglos Daten. Eine intelligente Nutzung von Daten eröffnet angesichts gegenwärtiger und künftiger Herausforderungen einzigartige Perspektiven. Keyrus befähigt Organisationen, die Ressourcen einzusetzen, um Daten zur wesentlichen Hebelwirkung für Unternehmensleistung zu machen, denn wir wenden Datenwissenschaft auf der Geschäftsebene an.- Cloud und Sicherheit: Cloud-Daten und digitale Plattformen haben das Potential, die Art und Weise wie Daten in Wert übertragen werden grundlegend zu überarbeiten, während Skalierbarkeit und Flexibilität auf die nächste Stufe gehoben werden. Keyrus sichert ihr Datenvermögen und gewährleistet, dass sie geschützt sind und vertraulich bleiben.- Geschäftstransformation & Innovation: Um in diesem Ökosystem bestehen zu können, müssen Unternehmen nicht nur ihre digitale Wende vorantreiben, sondern auch die erforderlichen Fertigkeiten entwickeln, um ihre Anpassungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. 