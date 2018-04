Date-Bewertungen schaffen nachweislich Vertrauen beim Online Dating / Fake Profile im Bundesvergleich (FOTO)

Berlin (ots) -Once revolutioniert mit "Rate Your Date" das Online-Dating: Nachwenigen Wochen schon 10.000 Bewertungen allein in Deutschland. 64%der weiblichen Once-User fühlen sich durch die Bewertungsfunktionwohler. Katalysator für das Berliner Liebesleben: Nur 1,5 Tage biszum ersten Date. In Köln bewerten Frauen ihr erstes Date mit 4,4 von5 Sternen besonders positiv. Frankfurter und Düsseldorferinnentricksen überdurchschnittlich bei ihrem Profilfoto.Charmantes Lächeln, angeregte Unterhaltung, Schmetterlinge imBauch: So sollte das erste Date sein. Damit das Treffen auch beimOnline-Dating ein rundum schönes Erlebnis wird, sagt die Dating-AppOnce Fake-Profilen erfolgreich den Kampf an. DieBewertungsmöglichkeit "Rate Your Date", die erst vor wenigen Wochengelauncht wurde, nutzen europaweit wöchentlich schon mehr als 30.000Once-User. Laut einer Umfrage von Once, an der 684 deutscheNutzer/innen teilgenommen haben, fühlen sich 64 Prozent derweiblichen App-Nutzer in Deutschland dank Bewertungsfunktion wohler,wenn sie sich im Anschluss zu einem Offline-Date verabreden.Freundliches, charmantes Auftreten wird von Frauen honoriert. Zudemveranlassen positive Kommentare fast ein Viertel der deutschen Frauen(23%), Einladungen zu einem Date auch dann anzunehmen, wenn der Mannoptisch nicht ganz ihr Typ ist. Bei Europäerinnen sind es 36 Prozent,die sich zu einem Date ermutigt fühlen. Allein in Deutschland wurdenseit Einführung Anfang Februar bereits 10.000 Bewertungen abgegeben.Dabei zeigt sich: Ob die Erwartungen beim ersten Date auch wirklichgetroffen werden, hängt hierzulande auch davon ab, in welcher Regionsich Frauen und Männer per Dating-App verabreden.Zufriedene Kölnerinnen, uneinige Leipziger, schnelle Berliner: einDating-BundesvergleichEine anonymisierte Auswertung der von Once-Nutzerinnen und-Nutzern in der App hinterlegten Kommentare beweist, was viele längstvermuten: Über den Online-Dating-Erfolg entscheidet nicht zuletzt derWohnort. Während Frauen in Köln ihr erstes Date mit 4,4 von fünfmöglichen Sternen bewerten, sind Hamburgerinnen eher zurückhaltendund vergeben im Schnitt lediglich 3,6 Sterne. Der bundesdeutscheDurchschnitt liegt mit vier Sternen genau dazwischen. Am häufigstenbewerten Singles ihre Dates in München. Doch die Hauptstädter machenbeim Dating schneller Nägel mit Köpfen. Zwischen dem ersten Kontaktbei Once und dem persönlichen Kennenlernen liegen in Berlin gerademal 1,5 Tage. Bundesweit lassen sich Frauen und Männerdurchschnittlich vier bis fünf Tage Zeit, bis sie sich für einTreffen im wirklichen Leben entscheiden.Frankfurter und Düsseldorfer schummeln beim ProfilfotoWährend Chatkommunikation und reale Treffen mit "Rate Your Date"ausschließlich von Frauen bewertet werden können, ist es auch Männernmöglich, Sternchen für die Realitätsnähe des Profilfotos zu vergeben.Vor allem die Nutzerstatements aus Frankfurt und Düsseldorf lassenaufhorchen. In beiden Städten wird häufiger als in anderen Metropolenbeim Profilbild getrickst. Während es in der Mainmetropole diemeisten Männer (58%) mit der Übereinstimmung zum Profilbild nicht sogenau nehmen, sehen die Damen am Rhein zu 42 Prozent nicht so aus wieauf ihrem Onlinefoto. Die Ehre retten die benachbarten Wiesbadener.Vier von fünf Auserwählten werden bei ihrem Rendezvous soforterkannt. Und Besserung ist in Sicht: Schon 18 Prozent der Once-Nutzerin Deutschland (europaweit 24%) haben ihr Profilbild geändert,seitdem "Rate your Date" gestartet wurde. Die Bewertungen sindoffenbar ein guter Ansporn, die eigene Online-Dating-Identität einemRealitätsabgleich zu unterziehen und gegebenenfalls nachzubessern.Ehrlichere Profile gegen Enttäuschungen beim ersten DateOnce hilft mit "Rate Your Date" nachweislich, Erwartungen an daserste Date zu erfüllen. Eine die Einführung begleitende Forsa-Umfragehatte ergeben, dass 72 Prozent der weiblichen und 65 Prozent dermännlichen Nutzer von Dating-Apps in Deutschland schon einmalenttäuscht waren, als sie ihr Online-Date im wirklichen Leben trafen.Die Bewertung von Nutzern verrät etwas über die potentiellen Partner,ohne zu viel preiszugeben. Das hilft bei der Entscheidung für odergegen ein erstes Kennenlernen in Persona. Auch die größten perUmfrage ermittelten Sorgen über Schummeleien im Online-Profil (51%)oder geschönten Fotos (44%) können durch die Bewertungsmöglichkeitgenommen werden. So erhalten Once-Nutzer Gewissheit, ob Profilangabenund Bilder der Wirklichkeit entsprechen.Pressekontakt:Bei Fragen oder für weiterführende Informationen wenden Sie sichbitte an:Sebastian HesseBig Bang & Whisper (Agentur)Tel. 030 69202499once@bigbangandwhisper.comOriginal-Content von: Once Dating App | 41 Degrés SAS Paris, übermittelt durch news aktuell