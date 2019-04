Dataport übernimmt IT-Betrieb für die Landespolizei Sachsen-Anhalt (FOTO)

Altenholz (ots) -Dataport hat heute den IT-Betrieb für rund 7.000 Endgeräte derLandespolizei Sachsen-Anhalt übernommen. Das mitteldeutscheBundesland ist nach Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen das vierteTrägerland, dessen Landespolizei von Dataport betreut wird.Zum IT-Betrieb der Endgeräte gehören Client- undAntivirenmanagement, Softwareverteilung und Kundenbetreuung imStörfall über den User Help Desk von Dataport. Dieser bietet direkteHilfe am Telefon an oder vermittelt bei komplexen Störungen anentsprechende Fachbereiche weiter. Allen Polizeibeamtinnen und-beamten in Sachsen-Anhalt steht dieser Service ab sofort zurVerfügung.Im Anschluss an die Übernahme des IT-Betriebs folgt die Migrationauf das Betriebssystem Windows10. Grund dafür ist der auslaufendeSupport für die Vorgängerversion Windows 7. Eine weitere Aufgabe istdie Überführung polizeilicher Fachverfahren in das Rechenzentrum vonDataport.Dazu Andreas Reichel, Vorstand Technik von Dataport: "Dataport hatlangjährige Erfahrung mit dem sicheren und leistungsfähigen Betriebvon IT-Infrastrukturen für die Polizei. Unser Data Center Polizeigewährleistet Stabilität und Sicherheit. Wir freuen uns, dass wir nunneben Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen auch Sachsen-Anhaltdabei haben. Ein gutes Zeichen dafür, dass Kooperation im IT-Betriebder richtige Weg ist." Das Rechenzentrum von Dataport, in dem dasData Center Polizei betrieben wird, ist vom Bundesamt für Sicherheitin der Informationstechnik (BSI) und der TÜV Informationstechnik GmbH(TÜViT) zertifiziert.Durch die Kooperation mit Dataport kann die Landespolizei außerdemauf die Erfahrung des IT-Dienstleisters bei der technischenUnterstützung bei Großveranstaltungen zurückgreifen. BeimMusikfestival in Wacken im vergangenen Jahr baute Dataport für dieschleswig-holsteinische Polizei eine vollständig autarkePolizeistation mit sicherem Polizeinetz auf.Für die Umsetzung des Projektes standen Dataport und derLandespolizei Sachsen-Anhalt nur ein kurzes Zeitfenster zurVerfügung. Erste Gespräche zur Übernahme des IT-Betriebs hatte es imNovember des vergangenen Jahres gegeben.www.dataport.dePressekontakt:Britta HeinrichPressesprecherinE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuell