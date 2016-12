Dataport schützt die Verwaltung vor Cyber-Erpressung

Hamburg (ots) - 2016 stand im Zeichen der Abwehr vonCyber-Erpressungen. "Dank unserer Schutzsysteme konnten wir für dievon uns betreuten 70.000 Verwaltungscomputer alle Erpressungsversucheabwehren", bilanziert Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender vonDataport.Nach einer Umfrage des Bundesamtes für Sicherheit in derInformationstechnik (BSI) waren im Frühjahr und Sommer 2016 einDrittel der befragten Unternehmen von Cyber-Erpressungen betroffen.Bei jedem fünften Unternehmen führte dies zu IT-Ausfällen, bei jedemzehnten zu Datenverlusten. Seit 6. Dezember 2016 attackiert dieSchadsoftware "Goldeneye" Personalabteilungen von Firmen undVerwaltungen. Sie verschlüsselt den Inhalt aller Datenspeicher, diean infizierte Computer angeschlossen sind, und gibt sie gegen dieZahlung eines Lösegeldes wieder frei.Dataport verfolgt zum Schutz eine automatisierte Abwehrstrategie.Viren und Trojaner gelangen meist mit Unterstützung der Anwender aufdie Computer, beispielsweise durch Links oder Dateianhänge inE-Mails. Mit einer Dateiausführungsverhinderung blockiert Dataportdie Installation von Schadsoftware. Um wenige gefährliche E-Mailsdurchzulassen, weisen die Mailserver pro Monat zwischen einer undsieben Millionen Spammails ab.2016 erkannten die Antivirensysteme monatlich über 1.000Bedrohungen durch Schadsoftware. Die Zahl der bekanntenSchadprogramme stieg von 470 Millionen auf 600 Millionen. Um schnellreagieren zu können, arbeitet Dataport in einem Computer EmergencyResponse Team (CERT) und tauscht sich im CERT-Verbund über neueSchadsoftware-Varianten und Gegenmaßnahmen aus. Außerdem setztDataport auf hoch standardisierte, sicherheitszertifizierteInfrastrukturen. Dazu Dr. Johann Bizer: "Wir richten unserenIT-Betrieb konsequent auf den vom Bundesamt für Sicherheit in derInformationstechnik entwickelten Sicherheitsstandard IT-Grundschutzaus. Ein Meilenstein ist die dieses Jahr abgeschlosseneKonsolidierung von sechs Rechenzentren auf ein hochsicheresRechenzentrum.Vorraussetzung für den sicheren IT-Betrieb vonVerwaltungsverfahren." Mit seinem neuen Rechenzentrum erfülltDataport die Leitlinie "Informationssicherheit für die öffentlicheVerwaltung" des IT-Planungsrats. Sie muss bis Ende 2017 umgesetztsein.www.dataport.dePressekontakt:Britta HeinrichPressesprecherinE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuell