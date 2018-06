Dataport schließt Geschäftsjahr 2017 erfolgreich ab

Altenholz (ots) -- Positive Bilanz für Geschäftsjahr 2017- Dataport steigert weiter seinen Umsatz- Dataport und seine Träger für die Digitalisierung gutaufgestelltDataport ist weiter auf stabilem wirtschaftlichem Kurs. DerVerwaltungsrat entlastete den Vorstand anlässlich des positivenAbschlusses des Geschäftsjahres 2017. 2017 steigerte Dataport seinenUmsatz um 7,2 Prozent auf 544 Mio. Euro und erwirtschaftete einenÜberschuss von rund 0,2 Mio. Euro. Stabil blieb auch dieEigenkapitalquote von 10,4 Prozent. Für 2018 ist ein Anstieg derEigenkapitalquote auf 12,3 Prozent geplant.Michael Richter, Vorsitzender des Verwaltungsrates undStaatsekretär im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt:"Das Wachstum von Dataport zeigt, dass die Konsolidierung derRechenzentren die Leistungsfähigkeit der Anstalt weiter verbesserthat und nun Früchte trägt. Mit seinem sicherheitszertifiziertenRechenzentrum erfüllt Dataport die sicherheitstechnischenAnforderungen der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung. Mit Dataportsind wir Träger für die Digitalisierung gut aufgestellt."Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport: "DieDigitalisierung gibt ein neues Tempo für notwendige Veränderungenvor. Wir sind gut aufgestellt, Geschäftsabläufe zu digitalisieren undautomatisieren. Wir haben die neuen Herausforderungen erkannt, agileArbeitsmethoden eingeführt und unsere Entwicklungs- undBeratungskompetenz ausgebaut. Mit unseren Trägern gestalten wir soauch weiterhin erfolgreich die digitale Transformation."Dataport unterstützt seine Träger in zahlreichen Projekten bei derUmsetzung von Digitalisierungsvorhaben. Aufgrund der digitalenTransformation steigt die Nachfrage von IT-Dienstleistungen, von derProzessberatung bis zur Entwicklung neuer Online-Services und demBetrieb der IT-Infrastruktur in sicheren und leistungsstarkenRechenzentren. Dataport wird aufgrund der umfassenden Digitalisierungim öffentlichen Sektor auch in Zukunft auf Wachstumskurs sein.Die Digitalisierung eröffnet zudem neue Geschäftsfelder, wie imKulturbereich mit der Bereitstellung technischer Infrastruktur fürdie Digitalisierung von Kulturgütern oder im Bildungsbereich mitKonzepten und Ausstattung für multimedialen Unterricht sowieInfrastruktur für Lern- und Bildungsplattformen. Gut aufgestellt istDataport auch, um den absehbar erhöhten Bedarf der Verwaltung anSystemen für Automation und Künstlicher Intelligenz abzudecken.Intelligente IT-Systeme für die Computer-Forensik oder zur Bekämpfungvon Kriminalität in der Finanzverwaltung (Fraud Management) sindbereits im Portfolio.Dataport arbeitet nicht gewinnorientiert, sondern hat von seinenöffentlichen Trägern den Auftrag, sich durch eigene Leistungen zufinanzieren und ein mittelfristig ausgeglichenes Jahresergebnis zuerzielen.Pressekontakt:Britta HeinrichPressesprecherinE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuell