Dataport bietet datenschutzkonformen Messenger für die Verwaltung an

Altenholz (ots) - Der IT-Dienstleister Dataport hat einen datenschutzkonformenMessenger entwickelt. Mitarbeitern von Verwaltungen und Einsatzkräften vonPolizei und Feuerwehr steht damit eine Alternative zu gängigen Messengern wiezum Beispiel Whatsapp zur Verfügung.Instant Messaging ist aus der Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Das giltnicht nur für den privaten Gebrauch. Auch im Arbeitsalltag setzen sichMessenger-Dienste immer mehr durch. Allerdings spielen hier Datenschutz undDatensicherheit eine entscheidende Rolle. Der von Dataport auf Basis derMessaging-App Teamwire entwickelte dMessenger ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt undwird im Rechenzentrum von Dataport betrieben. Über den dMessenger versandteDaten werden unzugänglich für Dritte in einem der sichersten RechenzentrenEuropas verarbeitet. Das Rechenzentrum von Dataport ist nach Grundschutzniveau"sehr hoch" des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)zertifiziert und wurde mit dem TÜV-Prüfzeichen "Trusted Site Infrastructure"Level 4 ausgezeichnet.Mit dem dMessenger richtet sich Dataport an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deröffentlichen Verwaltungen, aber auch an Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr.Für die Verwaltungsmitarbeiter steht die Arbeit im Team im Fokus. Für denEinsatz bei Polizei oder Feuerwehr verfügt der dMessenger über eine Reiheweiterer Funktionalitäten. Sie ermöglichen den Einsatzkräften den unmittelbarenZugang zu Informationen. So kann schneller geholfen werden.So besitzt der Messenger neben den Grundfunktionen wie Nachrichten- undDatenversand eine Alarmierungsfunktion. Über diese können die Leitstellen vonFeuerwehr und Polizei ihre Einsatzkräfte zusammenrufen. Darüber hinaus liefertder dMessenger auf Wunsch Informationen aus Fachverfahren, die über eineSchnittstelle angebunden werden können. Mithilfe von Chat-Technologie lassensich Informationen auch ohne Programmkenntnisse abfragen.Ein mögliches Einsatzszenario könnte so aussehen: Bei einem Auffahrunfall müssendie Einsatzkräfte der Feuerwehr einen PKW aufschneiden. Schwer verletztePersonen sollen aus dem Fahrzeug geborgen werden. Um zu vermeiden, dass jemanddurch auslösende Airbags oder in der Karosserie verlaufende Stromleitungenverletzt wird, benötigen die Einsatzkräfte die sogenannte Rettungskarte. Sieenthält Informationen über die Bauweise des Fahrzeugs und ist in einer Datenbankdes ADAC hinterlegt. Normalerweise recherchiert ein Kollege in derEinsatzzentrale die passende Rettungskarte und gibt die darauf enthaltenenInformationen an die Einsatzkräfte weiter. Mit dem dMessenger und einem Chatbotwürde das schneller gehen. Dann geben die Einsatzkräfte vor Ort dieModellbezeichnung des Unfallwagens nur noch in den Messenger ein. Derangebundene Chatbot kommuniziert mit der Datenbank und meldet das Ergebnis. DieArbeiten können schnell und sicher beginnen.Der dMessenger geht im November in Einsatz.www.dataport.dePressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuell