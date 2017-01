Dataport: Großprojekt Rechenzentrum abgeschlossen

Altenholz (ots) - Ende 2016 hat Dataport dasKonsolidierungsprojekt "Neues Rechenzentrum" abgeschlossen. Das 2010begonnene Großprojekt ist planmäßig beendet worden. Die bislang ansechs Standorten betriebenen Rechenzentren wurden an zwei Standortenzusammengeführt. Das neue Rechenzentrum ist eines der sicherstenRechenzentren Europas. Das Projekt, für das 600 Verwaltungsverfahrender Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen sowie zweiVerfahren aus Sachsen-Anhalt explizit auf die neueRechenzentrumsumgebung vorbereitet wurden, kann als erfolgreichesGroßprojekt im Verwaltungsumfeld gelten.Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport, zumerfolgreichen Projektverlauf: "Mit dem Abschluss des Projektes habenwir gezeigt: Die öffentliche Verwaltung kann Großprojekte stemmen.Und das auch übergreifend, unter Beteiligung mehrerer Bundesländer.Eine Erfahrung, die uns stolz macht."Die notwendigen Arbeiten für die Integration der einzelnenVerfahren in die neue Rechenzentrumsumgebung reichten von derUmstellung der IP-Adressen bis hin zu weitreichenden Veränderungender Verfahrensarchitektur. Bis Mitte 2017 werden die weiteren vonDataport betriebenen Verwaltungsverfahren von Sachsen-Anhalt in dashochsichere Rechenzentrum umziehen.Mit dem neuen Rechenzentrum stellt Dataport den steigendenIT-Bedarf der Verwaltungen sicher. Eine Grundlage um dieDigitalisierungsstrategien der Trägerländer von Dataport umzusetzen.Zudem erfordert die Verarbeitung immer größerer Datenmengen und derenintelligente Auswertung sowie zunehmende Vernetzung in der digitalenWelt eine zukunftsfähige Infrastruktur.Die beiden Standorte sind über eine redundanteHochgeschwindigkeitsdatenanbindung gekoppelt. Das Designprinzipbasiert auf zwei identischen Rechenzentren mit verteiltenIT-Systemen. Die Infrastruktur ist so ausgelegt, dass jederzeitflexibel auf Technologiesprünge reagiert werden kann. Nur wenigeRechenzentren in Deutschland verfügen über ein vergleichbaresSicherheits- und Redundanzkonzept.Dataport betreibt das Rechenzentrum für die Landes- undKommunalverwaltungen der Länder Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein,Sachsen-Anhalt. Unter den Verfahren sind Einwohnermelde-, Polizei-und Haushaltsverfahren. Das Rechenzentrum ist vom Bundesamt fürSicherheit in der Informationstechnik (BSI) und von der TÜVInformationstechnik (TÜViT) zertifiziert und ist damit eines dersichersten Rechenzentren Europas.Pressekontakt:Britta HeinrichPressesprecherinE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuell