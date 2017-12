Dataport: 15 Millionen Spam-Mails pro Monat abgewehrt

Altenholz (ots) - Die Zahl der versuchten Hackerangriffe überSpam-Mails ist 2017 weiter drastisch gestiegen. Für dieMailpostfächer der öffentlichen Verwaltung verzeichnete derIT-Dienstleister Dataport im vergangenen Jahr große Spam-Wellen mitzum Teil bis zu 15 Millionen abgewiesener Mails pro Monat. Die Quoteder Spam-Mails am gesamten Mailverkehr betrug bis zu 88 Prozent. ImJahr 2016 lagen die Spitzenwerte noch bei 75 Prozent. Oft enthieltendiese Mails Anhänge oder Links, die Schadsoftware auf dem PC desEmpfängers installieren sollte. Die über Spam-Mails verbreiteteRansomware "Wannacry" zum Beispiel infizierte im Frühjahr 2017weltweit 230 Millionen Rechner. Immer häufiger verwenden gefährlichenSpam-Mails gefälschte Absenderadressen. Die Angreifer analysieren mitimmer größerer Präzision zusammenhängende Adressenkombinationen,sodass der Angegriffene Spam-Mails von der Mailadresse seinerArbeitskollegen bekommt."Die Zahlen zeigen erneut, wie wichtig professionelles undvorausschauendes IT-Sicherheitsmanagement ist. Denn trotz der starksteigenden Bedrohung haben wir bei den nach unseren Standardsgemanagten Computern keinen Schaden durch Trojaner, Ransomware oderandere Schadprogramme gehabt", erklärte Dr. Johann Bizer,Vorstandsvorsitzender von Dataport. Es habe zwar monatlich im Schnitt765 Meldungen über sicherheitsrelevante Vorfälle gegeben, aber indurchschnittlich nur drei Fällen pro Monat seien manuelleNacharbeiten an infizierten Rechnern nötig gewesen. Keine Infektioneinzelner Rechner habe sich in den Netzwerken der öffentlichenVerwaltung ausbreiten können, so Bizer weiter. Durch dievorausschauenden Sicherheitsmaßnahmen bei Dataport hätten unteranderem die bekannten Angriffe mit Ransomware wie "Wannacry"vollständig abgewehrt werden können.www.dataport.dePressekontakt:Britta HeinrichPressesprecherinE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuell