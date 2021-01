Datametrex verkauft über 23.000 Covid-19 PCR Tests in Q4/2020

Quelle: IRW Press

Toronto, Kanada, 12. Januar 2021 – Datametrex AI Limited (die „Firma“ oder „Datametrex“) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) gibt bekannt, dass in den Monaten Oktober bis Dezember 2020 mehr als 23.000 Vor-Ort-Tests für die Filmindustrie an den Drehorten in Montreal, Toronto und Vancouver verkauft wurden. Dies entspricht einem Umsatz von rund 4.000.000 CAD im vierten Quartal.

zur Originalmeldung