Datagroup: Zum Glück ist 2020 bald zu Ende!

Heute meldet Datagroup (WKN: A0JC8S) einen Vertragsabschluss mit dem Baufachhändler Stark Deutschland. Demnach wird er Datagroup das Outsourcing übertragen. Das Volumen des Vertrags liegt laut Datagroup bei 15 Millionen Euro.

Endlich kann Datagroup wieder mit positiven News auf sich aufmerksam machen. Das Unternehmen hatte es während der Pandemie schwerer als seine Peer-Group aus der Technologiebranche, an gewohnte Erfolge anzuknüpfen. Dabei lag das nicht mal so sehr am Virus.

Während ...





