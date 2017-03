Datagroup SE: Das sind die wichtigsten Beschlüsse der Hauptversammlung!

Liebe Leser,

im vergangenen Geschäftsjahr (01.10.2015 bis 30.09.2016) konnte die Datagroup SE mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 19,1 Mio. Euro sowie einem Umsatz in Höhe von 175 Mio. Euro ihre vorherigen Bestwerte deutlich übertreffen und für beide Werte den oberen Rand ihrer Prognose erreichen. Entsprechend hat die ordentliche Hauptversammlung am 22. März 2017 sämtliche Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit oder sogar einstimmig abgesegnet, inklusive der vorgeschlagenen Gewinnausschüttung.

Dividende steigt um 5 Cent pro Aktie

Der deutsche IT-Dienstleister schüttet Insgesamt rund 2,3 Mio. Euro an seine Anleger aus. Dies sind 38% des Bilanzgewinns und entspricht einer Dividende in Höhe von 30 Cent pro Aktie. Das ist ein ordentliches Plus, nachdem die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014/2015 noch 25 Cent pro Anteil ausgeschüttet hatte. Der verbleibende Bilanzgewinn von gut 3,7 Mio. Euro „wird auf neue Rechnung vorgetragen“, wie Datagroup in der Pressemitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung schreibt.

Aufsichtsrat im Amt bestätigt

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Neuwahl des Kontrollgremiums. Dabei wurden die bislang amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Heinz Hilgert, Helmut Mahler und Carola Wittig für eine weitere Amtszeit von fünf Jahre wiedergewählt. In einem weiteren Beschluss ermächtigten die Aktionäre den Vorstand, „einen Segmentwechsel vom Freiverkehr in den regulierten Markt zu beantragen“, wie der IT-Dienstleister informiert.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.