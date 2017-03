Datagroup SE: Gute Neuigkeit!

Liebe Leser,

es läuft wie am Schnürchen mit dem Aktienkurs der Datagroup SE! Und am 22. März gab es dann noch „on top“ eine positive Neuigkeit: Der Vorstand des Unternehmens hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Während andere Probleme haben, die vorigen Prognosen zu erfüllen, werden diese bei Datagroup übertroffen. So sollen im laufenden Geschäftsjahr nun laut der neuesten Prognose Umsätze zwischen 210 und 220 Mio. Euro erzielt werden. Das liegt um deutliche bis zu 5-10% über der bisherigen Prognose, die von über 200 Mio. Euro ausgegangen war.

Umsätze von 210-220 Mio. Euro, Ebidta von 21,5-22,5 Mio. Euro

Auch das Ergebnis soll besser als bisher erwartet ausfallen. Zuvor hatte das Management beim Ebitda (= Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) einen Wert von „über 20 Mio. Euro“ erwartet. Nun wurde dies konkretisiert: Es sollen zwischen 21,5 Mio. Euro und 22,5 Mio. Euro werden. Die Begründung für diese Erhöhung der Prognose ist so einfach wie einleuchtend. Dies geschehe „aufgrund der sehr guten Geschäftsentwicklung“. Na dann! Die Aktie könnte allerdings mit einer Jahresperformance von rund +140% bereits viele gute Nachrichten im Kurs vorweggenommen haben.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.