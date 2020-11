Datagroup: Ob dieser Boden wohl hält?

Weitere Suchergebnisse zu "Datagroup":

Seitdem die Aktie der Datagroup SE am 23. Juli bei 59,00 Euro ein Hoch ausgebildet hat, befindet sich der Wert in einer anhaltenden Abwärtsbewegung. Ein erstes markantes Tief wurde am 1. September bei 43,60 Euro ausgebildet. Es wurde am 28. September durch das Tief bei 42,00 Euro noch einmal klar unterschritten.

Die anschließende Gegenbewegung scheiterte daran, den 50-Tagedurchschnitt zu erreichen.



