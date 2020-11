Datagroup Aktie: Keine einfache Situation!

Weitere Suchergebnisse zu "Datagroup":

Die Aktie der Datagroup hat in den vergangenen Wochen erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Seit Ende August bestimmen die Bären das Geschehen. In der vergangenen Woche setzte der Kurs auf der 38,00-Euro-Marke auf, wodurch sogar das Corona-Crashtief von Mitte März (38,15 Euro) kurzzeitig unterschritten wurde. Immerhin zeigen die Anleger in diesem Bereich wieder stärkeres Kaufinteresse. In den letzten Tagen konnte die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung