Datadog-Aktie: Steigt nach Gewinnsprung inmitten der Volatilität bei Software-Wachstumsaktien!

Gewinn und Umsatz von Datadog übertrafen im März-Quartal die Schätzungen der Analysten, gestützt durch das Wachstum bei Großkunden. Die Datadog-Aktie stieg am Donnerstag im ausgedehnten Handel stark an. Der Kursanstieg erfolgte, nachdem die Aktie in der regulären Handelssitzung am Donnerstag inmitten eines Rückzugs der Software-Wachstumsaktien gefallen war.

Das in New York ansässige Unternehmen Datadog teilte mit, dass es im Berichtszeitraum einen bereinigten



