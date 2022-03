Datadog-Aktie: Gewinner in mehreren Produktkategorien!

Gray Powell hat die Coverage von(NASDAQ:DDOG) mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von $175 (24,9 % Aufwärtspotenzial) aufgenommen. Powell geht davon aus, dass der Markt für Beobachtungssysteme in den nächsten Jahren profitieren wird, da Unternehmen zunehmend in Initiativen zur digitalen Transformation investieren. Powell sieht Datadog als „Gewinner in mehreren Produktkategorien“. Laut Powell ist Datadog das innovativste Unternehmen in diesem Bereich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!