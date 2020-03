Datacolor: Das sieht interessant aus!

Datacolor, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektronische Geräte und Instrumente", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 690 CHF sehr deutlich im Plus (+3.76 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Datacolor einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Datacolor jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 31,57 ist die Aktie von Datacolor auf Basis der heutigen Notierungen 25 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (25,21) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Datacolor-Aktie hat einen Wert von 38,46. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (46,43). Wie auch beim RSI7 ist Datacolor auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,43). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Datacolor.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Datacolor aktuell 2,26. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,16 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Datacolor bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.