Datacolor Aktie: Die Innovationen scheinen sich auszuzahlen!

Datacolor konnte im 1. Halbjahr sowohl den Umsatz als auch den Gewinn steigern. Die Kostenstrukturen wurden weiter verbessert, und die Investitionen in das Marketing und den Vertrieb haben sich bezahlt gemacht. Die Margen konnten durch den Verkauf margenstärkerer High-End-Instrumente gesteigert werden; sind allerdings auch etwas verzerrt, da eine Reihe von offenen Stellen noch nicht besetzt wurden und die Lohnkosten so niedriger ausfielen. In Zahlen: Umsatz (+3,7%), operatives Ergebnis (+29%) und operative Marge (9,8%).

Datacolor lieferte keine konkrete Prognose für 2017

Für das Umsatzplus sorgte laut Management insbesondere die höhere Nachfrage der Industriekunden nach im vergangenen Jahr entwickelten Produkten. Die Innovationen scheinen sich auszuzahlen. Geographisch entwickelte sich die Absatzregion Asien am dynamischsten. Mit einem Umsatzanteil von 37,2% hat sie Europa als größten Absatzmarkt abgelöst. In Europa stagnierten die Verkäufe bei 35,8%. Schlechter schnitt die Region Nord- und Südamerika mit einem Umsatzrückgang von 4 Prozentpunkten ab. Die gute Geschäftsentwicklung lässt sich auch an der Bilanz ablesen.

Datacolor ist schuldenfrei, die Eigenkapitalquote beträgt 62%, und die Nettocash-Position entspricht 54% der Bilanzsumme. Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit bleibt die Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte, wobei der Fokus im Bereich Farbmanagement liegt. Datacolor lieferte keine konkrete Prognose für 2017; geht aber von einem Umsatz über dem Vorjahresniveau und einer soliden Margenentwicklung aus.

