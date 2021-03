Data Stewardship im Europäischen Statistischen System / High-Level-Workshop der Generaldirektorinnen und Generaldirektoren der Statistischen Ämter Europas

WIESBADEN (ots) - Im Kontext sich verändernder Datenökosysteme diskutieren die Generaldirektorinnen und Generaldirektoren der Nationalen Statistischen Ämter Europas in einem virtuellen Workshop am 31. März 2021 die Rolle, die das Europäische Statistische System zukünftig in einer sich immer schneller entwickelnden digitalen Datenlandschaft haben soll. Das Statistische Bundesamt (Destatis) wird dabei von seinem Präsidenten Dr. Georg Thiel vertreten.Im Europäischen Statistischen System wird derzeit sehr intensiv die Einführung des Data-Stewardship-Ansatzes diskutiert. Dieser Ansatz umfasst die Felder Datenmanagement, Datenkompetenz und Datendienstleistung und soll die Einhaltung der Qualität von Daten umfassend auch über die amtliche Statistik hinaus gewährleisten. Dazu gehören die Aktualität, die Erleichterung des Zugangs zu Daten, die Förderung gemeinsamer Standards, die Ausarbeitung von Datenstrategien sowie die Förderung von Datenkompetenz.Präsident Dr. Georg Thiel leitet als Vorsitzender eine Workshop-Session zu Data-Stewardship-Rollen, die in einigen nationalen Statistikämtern bereits erfolgreich eingeführt wurden. Die Ergebnisse und gewonnenen Erkenntnisse werden am Nachmittag in das Plenum eingebracht und in der Bedeutung für die europäische Datenstrategie eingeordnet.Veranstaltet wird der Workshop von den Triopartnern der Ratspräsidentschaft Deutschland-Portugal-Slowenien in Zusammenarbeit mit dem europäischen Statistikamt Eurostat.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Europäische und internationale Koordinierung,Telefon: +49 (0) 611 / 75 29 70www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell