Data Natives 2019: Einfluss von Data Science auf Diversität und Nachhaltigkeit (FOTO)

Berlin (ots) -Die Data Natives Conference, Europas wichtigsteData-Science-Veranstaltung, öffnet am 25. und 26. November zumfünften Mal in Folge im Berliner Kühlhaus ihre Tore fürDaten-Experten/innen aus Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft.Unter dem Motto "What makes you Tech?" richtet sich die Konferenz anDaten-Wissenschaftler/innen sowie ein technologie-affines Publikum,um mit ihnen gemeinsam in die Zukunft der Branche zu blicken. Nebenden bisherigen Konferenz-Schwerpunkten wie HealthTech, Mobility, KIoder Blockchain werden zum ersten mal Nachhaltigkeit und Diversityauf die Agenda gesetzt.Daten und KlimawandelDen aktuellen Diskurs über Gleichberechtigung im Alltag und Berufoder den Klimawandel und die damit verbundenen Einflussfaktoren habendie Konferenzveranstalter zum Anlass genommen, sich dieses Jahr mitThemen wie Nachhaltigkeit und Diversität auseinanderzusetzen. "Derbewusste Einsatz von Technologie und Daten bietet die Chance, unsereZukunft inklusiv, nachhaltig und besser zu gestalten. Auf der ImpactStage ist Platz für Innovator/innen, deren Fokus auf nachhaltigenKonzepten liegt", erklärt Elena Poughia, Gründerin und Kuratorin derKonferenz. Angesichts der wachsenden globalen Herausforderungen istes unerlässlich, zur Verfügung stehende Daten zu nutzen und mit Hilfeder daraus entstehenden Erkenntnisse positiven Wandel herbeizuführen.Die Konferenz widmet sich sämtlichen Daten, die im Zuge derDigitalisierung entstehen und möchte zeigen, dass Daten und Techniknicht nur eine Bedrohung darstellen, sondern auch Chancen bieten, umunsere Welt auch in Zeiten des Klimawandels positiv zu verändern.Diversität und Teilhabe als FokusDie Konferenz möchte insbesondere weibliche Sprecher und wenigersichtbare Expert/innen auf die Bühne bringen und thematischeSchwerpunkte setzen, die zur Teilhabe an einer Daten-geprägtenZukunft motivieren. Aus einer klassischen Männerdomäne wie DataScience heraus, einen Beitrag zur Diversität zu leisten, ist mitSicherheit kein leichtes Unterfangen. Dennoch diskutieren dieses Jahrbeispielsweise mehr als 40 Prozent weibliche Speaker auf vier Bühnen.Auf der Bühne: Deutsche Telekom, Bayer, OECD und mehrData Natives bietet eine Plattform für den Austausch unterExperten. Sprecher/innen erläutern in Panels wie "AutomatisiertesMachine Learning für das Empfehlungssystem", "Open Data und GenderData: eine soziale, ethische und ökonomische Perspektive" oder"Blockchain im Gesundheitssystem" die Rolle von Technologie undDaten. Auf der Bühne zu sehen sind unter anderem:- Alistair Croll: Founder and Content Chair, Fwd50 / HarvardLecturer- Susan Wegner, VP Data, AI & Governance, Deutsche Telekom- Filipa Peleja, Data Scientist, Vodafone- Abel Archundia Pineda, Global Head of IT, Bayer Pharmaceuticals- Lubomila Jordanova, CEO & Founder, Plan.A Earth- Gregorio Ameyugo, Deputy Director, CEA LIST- Angeli Moeller, Head of IT Business Partnering Research, BayerBusiness Services- Alistair Nolan, Head of AI, OECD- Mark Turell, CEO, Vork & Orcasci- Martin Lopatka, Senior Manager, Research Engineering, Mozilla- Caroline Sinders, Principal Designer and Founder, ConvocationDesign+ResearchÜber Data NativesData Natives Conference (https://datanatives.io/conference/) istTreffpunkt einer datengetriebenen Generation. Die Veranstaltung undihre Teilnehmer sehen Daten als Teil einer neuen kulturellenIdentität und einer veränderten Art zu kommunizieren, zu lernen undzu interagieren. DN19 ist eine Plattform für eine globale Communityvon 75.000 Wissenschaftlern, Branchenexperten, Unternehmern undFachleuten aus der Technologie. Dort verändern sie gemeinsam dieZukunft unseres Lebens- und Arbeitsumfeldes und fordern den Statusquo heraus. Die erste Data Natives-Konferenz fand 2015 in Berlinstatt. In 2019 werden über 2000 Teilnehmer erwartet, die eineLeidenschaft für eine nachhaltige und diverse Zukunft verbindet. DieMission der Konferenz ist es, Daten-Experten zu verbinden, zuinspirieren und den Mensch wieder Teil der Gleichung werden zulassen. Veranstalter der Daten-Konferenz ist Dataconomy Media, dieführende Plattform für Nachrichten, Veranstaltungen undExpertenmeinungen rund um datengetriebene Technologien.Pressekontakt und Akkreditierungsanfragen:PIABO PR GmbHLaura Braeunig+49 30 2576 205 - 38datanatives@piabo.netOriginal-Content von: Data Natives, übermittelt durch news aktuell