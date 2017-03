Data Modul AG: Dividende explodiert um mehr als 1.000 Prozent!

Lieber Leser,

der Displayhersteller Data Modul präsentierte Rekordzahlen. Der Umsatz stieg um 9,3% auf 197,1 Millionen Euro, der Gewinn legte auf 10,2 Millionen Euro zu. Dies entspricht einem Zuwachs von 21,4%. Was die Kinnladen der Börsianer jedoch fallen ließ, war die Dividende. Sie soll um satte 1.150% von 12 Cent auf 1,50 Euro je Aktie steigen. Das Management belohnte seine Anleger für das erfolgreiche Geschäftsjahr und feierte mit ihnen die Jubiläen der Unternehmensgründung und des Börsengangs.

Bleibt der Trend?

Mit der Data Modul könnte es auch in Zukunft weiter aufwärtsgehen. Die Unternehmensleitung sieht Wachstumspotential für seine Produkte in der Medizinbranche und hat laut eigenen Angaben mehrere Neuentwicklungen in der Pipeline. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung lagen allein im letzten Geschäftsjahr bei 6 Millionen Euro. Durch die interne Strategie „Shape 2020“ soll der Umsatz weiter anwachsen und das Produktportfolio fokussiert werden.

Die konkreten Ziele für 2017 lauten wie folgt: Die Auftragseingänge sollen um 4% bis 15%, der Umsatz um 3% bis 14% und der Überschuss um 3% bis 10% ansteigen. Nachdem in 2016 alle gesteckten Korridore getroffen wurden, bleibt die Grundstimmung für das aktuelle Geschäftsjahr positiv.

Ein Beitrag von Elsa Heß.