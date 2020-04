Data I-O: Was bedeutet das für den Kurs?

Data I-O, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektronische Fertigungsdienste", notiert aktuell (Stand 17:14 Uhr) mit 2.9 USD fast unverändert (+0.11 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ CM.

Unsere Analysten haben Data I-O nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Data I-O in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Data I-O-Aktie hat einen Wert von 72,22. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (45,75). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Data I-O auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Data I-O.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 27,96 liegt Data I-O unter dem Branchendurchschnitt (62 Prozent). Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 73,29 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.