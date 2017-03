DataWorks Summit/Hadoop Summit München betont aktuelle europäische Anwendungsfälle und die Zukunft für Datentechnologie

München (ots/PRNewswire) - Die Gastgeber Hortonworks(http://www.hortonworks.com/)® (NASDAQ: HDP) und Yahoo! kündigtenheute die Hauptförderer für den DataWorks Summit/Hadoop Summit inMünchen an (https://dataworkssummit.com/munich-2017/), die führendeBig Data-Konferenz und Community-Veranstaltung für alle, die mehrüber Best Practices erfahren möchten, wie Daten die Unternehmenswelttransformieren. DataWorks Summit/Hadoop Summit erfüllt dieAnforderungen eines wachsenden Daten-Ökosystems und bietet über 80Präsentationen mit insgesamt 105 Sprechern. Die Veranstaltung wirdvom 5. bis 6. April im zentral gelegenen International CongressCentre in München, Deutschland, stattfinden.Der nun zum fünften Mal organisierte DataWorks Summit/HadoopSummit ist die meist besuchte Datenkonferenz, die darüber informiert,wie Schlüsseltechnologien neue moderne Datenanwendungen antreiben undwelchen Wert sie für ein Unternehmen generieren. Keynotes undSitzungen werden von Pragmatikern und Experten in ihren Bereichengeleitet. Sitzungen werden von der Open Source-Community für dieCommunity überprüft und ausgewählt.Der DataWorks Summit/Hadoop Summit ist die ideale Veranstaltung,um von führenden Unternehmen, wie z. B. Society Generale, Munich RE,Danske Bank, Groupe Renault, Centrica und Lloyds Bank, zu erfahren,wie Apache Hadoop und andere Open Source-Technologien im Zentrumihrer digitalen Strategien stehen. Nennenswerte Keynotes undSitzungen (https://dataworkssummit.com/munich-2017/agenda/)umschließen:- "WorldPay: Delivering Multi-Tenancy Applications In A SecureOperational Platform" - David Walker, Enterprise Data PlatformProgramme Director & Technical Architect, WorldPay- "Big Data In The Cloud: The What, Why And How From The Experts" -Nishant Thacker, Technical Product Manager, Microsoft- "Lloyds Bank: Building a Real-Time Bank" - Andrew McCall, SeniorSubject Matter Expert, Lloyds Banking Group- "BMW Group: Driving The Elephant From The Lab To Global Production"- Tobias Buerger, Lead Big Data Platform & Architecture, BMW GroupZu den Sponsoren für den DataWorks Summit/Hadoop Summit Munichzählen:Gastgeber- Hortonworks- Yahoo!Titan-Sponsoren- IBM- Microsoft- HPE- TeradataPlatin-Sponsoren- Dell EMC- bmcGold-Sponsoren- MapR- Cloudera- Pentaho- AttunityZusätzliche DataWorks Summit/Hadoop Summit-Ressourcen- Registrieren Sie sich hier für den DataWorks Summit/Hadoop Summitin München https://dataworkssummit.com/munich-2017/attend/- Folgen Sie @DataWorksSummit (https://twitter.com/DataWorksSummit)auf Twitter- Markieren Sie die Facebook-Seite vom DataWorks Summit/Hadoop Summithttps://www.facebook.com/DataWorksSummit mit "Gefällt mir"- Nutzen Sie Hashtag #DWS17, um mitzuredenInformationen zu HortonworksHortonworks ist ein branchenführender Innovator, derunternehmensbereite offene Datenplattformen und moderneDatenanwendungen kreiert, vertreibt und unterstützt, die umsetzbareInformationen aus allen Daten bieten: Data-in-Motion undData-at-Rest. Hortonworks konzentriert sich auf die Förderung vonInnovation in Open Source-Communitys, wie z. B. Apache Hadoop, ApacheNiFi und Apache Spark. Gemeinsam mit seinen über 2.100 Partnernbietet Hortonworks die Fachkenntnisse, die Schulung und dieDienstleistungen, die Kunden ermöglichen, den transformatorischenWert für ihre Organisationen über jedes Geschäftsfeld hinweg zusteigern.Hortonworks, Powering the Future of Data, HDP und HDF sindeingetragene Handelsmarken oder Handelsmarken von Hortonworks, Inc.und seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten sowie inanderen Gerichtsbarkeiten. Bitte besuchen Sie für weitereInformationen www.hortonworks.com. Alle anderen Handelsmarken sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber.KontaktangabenFrancesco TiusAxicom für HortonworksFrancesco.tius@axicom.com+44 (0)20 8392 4061Logo - https://mma.prnewswire.com/media/56344/hortonworks_logo.jpgOriginal-Content von: Hortonworks, übermittelt durch news aktuell