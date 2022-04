DataTracks ist führend in der britischen ESEF-Berichterstattung für multinationale Banken

London (ots/PRNewswire) -DataTracks, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Compliance-Reporting, hat viele führende börsennotierte Unternehmen erfolgreich bei der Erstellung und Einreichung von Compliance-Berichten an die Regulierungsbehörden unterstützt. Mit seinem robusten, fehlerfreien und zuverlässigen Tagging-Service lässt sich DataTracks nahtlos in die umfassenden Berichtsdienste der britischen Agentur Friend Studio integrieren. In enger Zusammenarbeit haben die Teams vor kurzem die ESEF-Kennzeichnungslösung für die erste obligatorische Einreichung im Vereinigten Königreich bereitgestellt - für Standard Chartered, eine im Vereinigten Königreich ansässige multinationale Bank.Im Rahmen des ESEF-Mandats sahen sich börsennotierte Unternehmen in der EU und im Vereinigten Königreich mit vielen Herausforderungen konfrontiert, als sie ihre Jahresfinanzberichte im iXBRL-Format einreichten und die neuen Einreichungsvorschriften einhielten. Die Erfahrung von DataTracks und Friend Studio im Bereich der verpflichtenden XBRL-Einreichungen und ihre europaweite Perspektive bieten Unternehmen eine bewährte, erfahrene Lösung, die es dem Berichtsteam des Unternehmens ermöglicht, sich auf seine Kernaufgaben zu konzentrieren.DataTracks und Friend Studio halfen Standard Chartered dabei, zwei vollständig gestaltete, qualitativ hochwertige ESEF-Jahresberichte zeitgleich mit der Bekanntgabe der Ergebnisse und in Rekordzeit einzureichen - die ersten obligatorischen ESEF-Berichte in Großbritannien.Friend Studio ist ein preisgekröntes Team von Spezialisten für Unternehmensberichterstattung, Kommunikation und Branding in London, die strategische, kreative und innovative Kommunikation in allen Medien liefern. In den letzten 5 Jahren hat Friend Studio zusammen mit Partnern wie DataTracks XBRL-Berichte in seine Dienstleistungen integriert.Rob Riche (https://www.linkedin.com/in/rob-riche-701a4811/) , Leiter der digitalen Berichterstattung bei Friend Studio, sagte: „Ich kann dem DataTracks-Team gar nicht genug für die Unterstützung und die harte Arbeit danken, die es uns ermöglicht hat, diese Einreichungen schnell und in höchster Qualität abzuschließen. Wir wissen dies sehr zu schätzen und werden unser Bestes tun, um den Prozess im nächsten Jahr noch besser zu gestalten. Den ersten obligatorischen ESEF-Bericht im Vereinigten Königreich für eines der größten Unternehmen des Landes zu veröffentlichen und einzureichen, und das zeitgleich mit den Vorprüfungen, ist eine erstaunliche Leistung! Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team, und wir freuen uns auf weitere gemeinsame ProjekteBalaji Muthukrishnan (https://www.linkedin.com/in/balajimuthukrishnan/) , COO, DataTracks, sagte: ‚Es war eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Friend Studio bei der Bearbeitung des ESEF-Antrags dieser renommierten Bank, der ein komplexes, umfangreiches Design beinhaltet. Das Team war der Situation gewachsen und trug dazu bei, dass ohne Kompromisse oder Verzögerungen qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielt wurden. Wir konnten von den über 17 Jahren Erfahrung mit der Einreichung von Zulassungsanträgen weltweit profitieren und diese bewährten Verfahren problemlos auf die ESEF-Verordnung anwenden. Durch die Zusammenarbeit mit dem Team von Friend Studio haben wir eine Lösung für die Herausforderungen gefunden, die der Kunde mit ESEF hatteEr fügte weiter hinzu: „Das Team hat wirklich hart gearbeitet, um den geschäftlichen Anforderungen des Kunden gerecht zu werden und ihm innerhalb sehr knapper Fristen die effizientesten Lösungen zu bieten, um die frühzeitige Einreichung zu ermöglichen. Durch die Zufriedenheit des Kunden mit den Endergebnissen hat DataTracks bewiesen, dass es ein Experte für regulatorische Berichtslösungen und ein vertrauenswürdiger ESEF-Anbieter ist. Wir werden sicherstellen, dass wir gesunde Geschäftsbeziehungen mit Partnern wie Friend Studio aufrechterhalten und auch in Zukunft maximale Unterstützung und Hilfe bieten."Über DataTracksDataTracks ist seit 17 Jahren ein Pionier in der Bereitstellung von Software für das Offenlegungsmanagement und betreut mehr als 21.500 Unternehmen in 26 Ländern. DataTracks verfügt über eine beachtliche Erfahrung in der Erstellung von mehr als 2.20.000 Compliance-Berichten für die Einreichung bei Aufsichtsbehörden wie ESMA in der Europäischen Union, HMRC im Vereinigten Königreich, ACRA in Singapur, CIPC in Südafrika, SSM in Malaysia, SEC in den Vereinigten Staaten und MCA in Indien.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website @ https://www.datatracks.com/eu/Für geschäftliche Anfragen: E-mail: enquiry@datatracks.eu Tel.: +31202253702Medienkontakt:mediarelations@datatracks.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1780497/DataTracks_UK_ESEF_Reporting.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/663546/DataTracks_Logo.jpgOriginal-Content von: DataTracks, übermittelt durch news aktuell