DataMetrex AI: Da kann man nur noch staunen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie DataMetrex AI, die im Segment "Software und Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 12.06.2019 an ihrer Heimatbörse Venture mit 0,03 CAD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir DataMetrex AI einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob DataMetrex AI jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der DataMetrex AI-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 0,04 CAD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0,03 CAD) deutlich darunter (Unterschied -25 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (0,03 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der DataMetrex AI-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die DataMetrex AI-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die DataMetrex AI-Aktie hat einen Wert von 50. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (54,55). Auch hier ist DataMetrex AI weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,55), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für DataMetrex AI.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die DataMetrex AI-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die DataMetrex AI-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu DataMetrex AI vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 0,28 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 833,33 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (0,03 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält DataMetrex AI somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.