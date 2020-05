Düsseldorf (ots) - Britta Dassler, sportpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag, glaubt an eine rasche Fortsetzung der Bundesliga. "Wir brauchen schnell eine politische Entscheidung. Fußball ist nicht nur Volkssport, sondern auch Medizin für die Seele. Die DFL hat mit einem Hygienekonzept inklusive Infektionsmonitoring und Schnelltests ihren Beitrag geleistet. Nun müssen alle Spieler und Verantwortlichen in die Pflicht genommen werden, die Auflagen vollumfänglich und ernsthaft umzusetzen", sagte Dassler der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Dann könnte der Ball bald wieder rollen. Es geht dabei auch um das wirtschaftliche Überleben der Vereine. Durch die Ausschüttung der TV-Gelder würden sie stabilisiert. Klar ist aber: Das oberste Gebot bei allen Lockerungen im Breiten- und Spitzensport bleibt der Gesundheitsschutz." Monika Lazar von den Grünen hingegen hält eine Fortsetzung der Saison noch im Mai für zu früh. "Es darf keine ,Extra-Stadionwurst' für den Profifußball geben. Während besonders exponierte Berufsgruppen wie etwa Pflegerinnen und Pfleger in Pflegeheimen immer noch nicht ausreichend auf COVID-19 getestet werden, wird genau dies nun bei Profifußballern praktiziert."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4589163OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell