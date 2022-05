Dassault Systemes Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Am 03.05.2022, 06:12 Uhr notiert die Aktie Dassault Systemes mit dem Kurs von 41.535 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Anwendungssoftware".

Unsere Analysten haben Dassault Systemes nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Dassault Systemes in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Dassault Systemes wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Dassault Systemes. Die Diskussion drehte sich an 12 Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Dassault Systemes daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Dassault Systemes von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dassault Systemes-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 46,98 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (41.535 EUR) deutlich darunter (Unterschied -11,59 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (42,55 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,39 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Dassault Systemes-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Dassault Systemes-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.