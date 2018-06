Dassault Systèmes und Centric Software kommen zusammen um die digitale Transformation von Fashion, Retail und Konsumgüter Firmen zu beschleunigen Dassault Systèmes wird die Mehrheitsanteile von Centric Software übernehmen

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Dassault Systèmes und Centric Software arbeiten gemeinsam undhaben das Ziel die digitale Transformation,Produkteinführungszeit und Innovation für Modefirmen zu steigern- Centric Software's PLM Lösungen generieren ein schnellen ROI fürModemarken um auf Trends und Endverbraucherwünsche zu antworten- Centric Software unterstützt weltweit renommierte Kunden wieAuchan, Belle China, Bestseller, Fast Retailing, Kering Group, Li &Fung, Loblaws, LVMH, Mango, PVH, Ruyi Group, Under Armour undviele andereDassault Systèmes (http://www.3ds.com) (Euronext Paris: #13065)(Euronext Paris: DSY.PA) hat heute bekanntgegeben, dass sie eineverbindliche Zusage für die Übernahme der Mehrheitsanteile an CentricSoftware (https://www.centricsoftware.com/) abgegeben hat. Die FirmaCentric Software ist in Privatbesitz und Marktführer im BereichDigitale Transformation im Bereich Fashion, Bekleidung, Luxusgüterund Retail. Mit dieser Investition ist das Ziel von Dassault Systèmes, die digitale Transformation von Unternehmen zu beschleunigen, dienach Lösungen für die zunehmend komplexe Entwicklung von Kollektionensuchen, die auf aktuelle Trend- und On-Demand-Konsumenten reagierenund einen adressierbaren Gesamtmarkt von mehreren MilliardenUS-Dollar darstellen.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/705748/Dassault_Systemes_and_Centric_Software.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/705748/Dassault_Systemes_and_Centric_Software.jpg) )Mit Sitz in California's Silicon Valley und Büros in 13 Ländern ,bietet Centric Software Product Lifecycle Management SoftwareLösungen für mehr als 600 weltweit bekannte Marken, wie ASICS, BassPro, Belle China, Bestseller, Etam, Kate Spade, Loblaws, LouisVuitton, Michael Kors, Samsonite, Ted Baker, Tommy Hilfiger undandere, an. 2017 hatte Centric Software eine Wachstumrate von 60Prozent und einen Umsatz von 61 Millionen Dollar und einen positivenReinertrag. Centric's Industrie spezifische PLM Plattform wird fürMerchandise Planing, Produktspezifikationen , Material Management ,Produkt Beschaffung, Kalkulationen, Kollektions Management,Zeitplanung, und Qualitätsmanagment verwendet, auf dem Computer undauch mit App Technologien für Mobiltelefone, um bei den Firmen dieEffizienz zu steigern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und dieUmsatz- und Produktmargen zu verbessern."Da wir die Punkte des Wertschöpfungs Netzwerkes für Kunden in 12Branchen und 70 Segmenten verbinden, verstehen wir die spezifischenBedürfnisse der Branchen, die ihre Produkte per Kollektion einführen", sagte Bernard Charlès, Vice Chairman und CEO von DassaultSystèmes."Centric Software verbindet uns mit einer marktführenden, gutzugeschnittenen, konfigurierbaren PLM-Lösung und einem großartigenTeam von Experten, die sich voll und ganz dafür einsetzen, diesebesonderen Kunden erfolgreich zu machen. Gemeinsam werden wir ihreTransformation mit PLM beschleunigen und mit unseren3DEXPERIENCE-Branchenprozessen noch mehr geschäftlichen Nutzenschaffen. Wie schon bei SOLIDWORKS vor 20 Jahren werden wir CentricSoftware unabhängig weiter betreiben. "Die Verbraucher von heute kennen sich mit Produkten besser aus alsje zuvor und definieren und folgen sehr schnell Trends in einer Welt,in der das Digitale und das Physische zusammenlaufen.Wettbewerbsfähige Bekleidungs- und Modemarken kämpfen, um ihreErwartungen für Trend- und On-Demand-Produkte zu erfüllen, indem siedie Anzahl der Kollektionen, die sie jedes Jahr produzieren, erhöhenund ihre Markteinführung beschleunigen. Für Tausende von Unternehmenfordert diese Herausforderung jeden Tag Entscheidungen in letzterMinute und die Notwendigkeit, Geschäftsprozesse für dieProduktentwicklung bis hin zur Markteinführung schnell neu zukonfigurieren, ohne die Margen oder die Produktqualität zubeeinträchtigen."Durch die Partnerschaft mit Dassault Systèmes wird CentricSoftware von einem weltweit führenden Innovationsunternehmenunterstützt", sagte Chris Groves, Präsident und CEO von CentricSoftware. "Unsere kombinierte Expertise in den Bereichen digitaleTransformation, PLM und die 3DEXPERIENCE-Plattform wird es unsermöglichen, die Entwicklung marktorientierter Innovationen zubeschleunigen, um unseren Kunden zu helfen, einen Wettbewerbsvorteilzu entwickeln und das Wachstum anzukurbeln.""Ich freue mich auf die Zusammenarbeit von Centric Software mitDassault Systèmes, die zwei innovative Unternehmen von Weltrangzusammenbringt, um bahnbrechende, maßgeschneiderte Lösungen für einegroße, aber radikal unterversorgte Branche zu liefern, die dieProzesse beschleunigen werden und diese Firmen zur digitalenTransformation führen", sagte Bandel Carano, Managing Director vonOak Investment Partners.Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt Dassault Systèmes gegenBarzahlung eine Mehrheitsbeteiligung an Centric Software, die je nachWahl der Centric Software - Aktionäre zwischen 58 und 69 Prozentbetragen wird und darüber hinaus eine Vorauszahlung für den Erwerbder restlichen Anteile, die in den Jahren 2020 und 2021 erfolgenwird. Die Summe der Gegenleistungen für den Erwerb von 100 Prozentdes Eigenkapitals von Centric Software wird von dem Umsatzwachstumund der Rentabilität von Centric Software in den nächsten zwei Jahrenabhängen. Sie wird wahrscheinlich beim vier bis sechsmaligen Umsatzdes Jahres 2019 und 20120 liegen.Shearman & Sterling LLP war als Rechtsberater für DassaultSystèmes tätig und Union Square Advisors LLC fungierte als exklusiverFinanzberater und DLA Piper als Rechtsberater für Centric Software imZusammenhang mit der Transaktion.Kommentare zu dieser Übernahme werden während des "Capital MarketDay" von Dassault Systèmes am 15. Juni 2018 abgegeben. Für mehr Informationen:
Dassault Systèmes' Erfahrungen in Industrie Lösungen in derKonsumgüterbranche und Retail- Industrie:
https://ifwe.3ds.com/consumer-goods-retailDassault Systèmes' 3DEXPERIENCE Plattform, 3D Design Software, 3DDigital Mock Up und Product Lifecycle Management (PLM) Lösungen:
http://www.3ds.comCentric Software (http://www.centricsoftware.com)Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und mitZweigstellen in Hauptstädten rund um den Globus bietet CentricSoftware den führenden Namen aus den Bereichen Fashion, Retail,Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel, Sport und Konsumgüter einePlattform für die digitale Transformation. Centric Visual InnovationPlatform (VIP) ist eine Reihe von visuellen, vollständig digitalenInterfaces, die für Touchscreen-Geräte wie iPad und iPhone und fürgroßformatige Touchscreens konzipiert sind. Centric VIP, die echteRevolution für Entscheidungsfindung und die Automatisierung derAusführung, reduziert das Time-to-Market beträchtlich und verbessertdie Reaktionsfähigkeit angesichts neuer Trends. Das Aushängeschilddes Unternehmens, die Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM)Centric 8, bietet professionelle Funktionen für Warendisposition,Produktentwicklung, Sourcing, Unternehmensplanung sowie Qualitäts-und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebigeVerbraucherbranchen zugeschnitten sind. Centric SMB-Lösungen stellenumfassende PLM-Lösungen auf Grundlage innovativer Technologien undüber die Jahre angesammelter Kenntnisse des Unternehmens für kleineFirmen bereit.Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software.Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrerjeweiligen Eigentümer.Über Dassault SystèmesDassault Systèmes, "The 3DEXPERIENCE Company", ermöglichtUnternehmen und Menschen durch virtuelle Welten, nachhaltigeInnovationen tatsächlich erlebbar zu machen. Seine weltweit führendenLösungen verändern die Art und Weise, Produkte zu entwickeln, zuproduzieren und zu warten. Die Lösungen von Dassault Systèmes förderndie soziale Innovation und erweitern damit die Möglichkeiten für dievirtuelle Welt, die reale Welt zu verbessern. 