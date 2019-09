Dassault Aviation: Was noch aussteht!

Per 10.09.2019, 00:48 Uhr wird für die Aktie Dassault Aviation am Heimatmarkt EN Paris der Kurs von 1380.33 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Dassault Aviation auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dassault Aviation liegt bei einem Wert von 16,33. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 34,32) unter dem Durschschnitt (ca. 52 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Dassault Aviation damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Dassault Aviation verläuft aktuell bei 1304,53 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 1396 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,01 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1235,94 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Dassault Aviation-Aktie der aktuellen Differenz von +12,95 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dassault Aviation heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 4,84 Punkten, zeigt also an, dass Dassault Aviation überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Buy"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Dassault Aviation auf dieser Basis überverkauft (Wert: 28,62). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. Zusammen erhält das Dassault Aviation-Wertpapier damit ein "Buy"-Rating in diesem Abschnitt.