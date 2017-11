Dashlane 5: zum Einsatz für alle und überall entwickelt

Eines der weltweit vertrauenswürdigsten Unternehmen für digitaleSicherheit stellt die neuesten Funktionen zur Passwortverwaltung vorNew York (ots/PRNewswire) - Dashlane gibt die Verfügbarkeit vonDashlane 5 bekannt: des sichersten, bequemsten und universellstenPasswort-Managers. Dashlane 5 kann auf jedem Gerät, Browser und aufjeder Plattform, einschließlich Linux, Edge und Chromebook direkt indas Surferlebnis integriert werden, sodass man, unabhängig von derverwendeten Technologie, alle Passwörter und persönlichen Datenverwalten kann.Dashlane 5 vereinfacht den Umgang mit Passwörtern. Der Downloadsteht hier bereit:dashlane.com/features/password-manager(https://www.dashlane.com/features/password-manager)Logo -http://mma.prnewswire.com/media/594936/Dashlane_Promo_Logo.jpgFoto - http://mma.prnewswire.com/media/594938/Dashlane_security_dashboard.jpgDie Benutzer sprachen, wir hörten zuSeit der Veröffentlichung von Dashlane 4 im Jahr 2015 hat dasUnternehmen 5 Millionen Nutzer hinzugefügt und ermöglicht heute 9Millionen Nutzern und 7.000 Unternehmen, mit nur wenigen Klicks miteinem Passwort-Manager zu arbeiten. Wertvolles Feedback von Nutzernbeeinflusste jedes neue Feature in Dashlane 5; vom nahtloserenSurferlebnis bis hin zu einem Dashlane-Produkt, das auf allenbeliebten Plattformen und Browsern funktioniert.Das Ergebnis ist eine brandneue Web-Erweiterung, die direkt inBrowsern funktioniert, sodass Benutzer keine separate Anwendung mehrbenötigen, um Dashlane zu verwenden. Das neue optimierteBenutzererlebnis ist so einfach, dass Benutzer aller Ebenen diereibungslose Sicherheit eines Passwort-Managers der Weltklassegenießen können."Das Passwortproblem betrifft jeden, und unsere Mission ist es,eine universelle Lösung bereitzustellen, die überall funktioniert",sagte Alexis Fogel, Mitgründer und Head of Product von Dashlane. "MitDashlane 5 sind wir weiterhin branchenführend und bieten ein Produktmit den besten Sicherheitsmerkmalen an, das einfach genug ist, damites jeder, unabhängig von seinen Computerkenntnissen, verwenden kann."Unübertroffene Innovation + unerreichtes BenutzererlebnisDashlane 5 ist intelligenter als jemals zuvor. Mit derleistungsstarken DashIQ(TM) Technologie für maschinelles Lernenverfügt Dashlane über die modernsten und schnellstenAutofill-Funktionen der Branche. Diese werden dankselbstkorrigierender Autofill-Prüfung und Tests durch künstlicheIntelligenz von Dashlane 5 weiter verbessert und erhöhen damitweltweit die Genauigkeit auf noch mehr Websites.Mit Dashlane 5 steht dieses branchenführende Autofill-Erlebnisjetzt auch auf mobilen Geräten zur Verfügung. "Die Nachfrage nachmobilen Kontoanmeldungen und Web-Checkout-Erlebnissen ist größer dennje", fuhr Fogel fort. "Nutzer erwarten, dass sie unterwegs genausoproduktiv sind wie auf einem Desktop. Deshalb haben wir Zeit undRessourcen investiert, um eine qualitativ gleich hochwertigeErfahrung bei der Ausfüllung von Formularen auf unseren mobilenBrowsern zu erzielen."Umfassender FunktionsumfangDashlane 5 ist mit zahlreichen neuen Funktionen ausgestattet, diedie Sicherheit erhöhen und das Online-Erlebnis noch reibungslosergestalten. Dazu gehören die Unterstützung von Face ID und neueiPhone-Funktionen, die nahtlose Zwei-Stufen-Authentifizierung fürwichtige Konten sowie Intels neue Authentifizierungstechnologien.Dashlane 5 ist so konzipiert, dass es den individuellen Bedürfnissenjedes Benutzers gerecht wird.- Mit Dashlane 5 funktioniert Dashlane zum ersten Mal auf Linux,sowohl auf Chrome und Firefox als auch auf Chromebook und MicrosoftEdge.- Jetzt ist es noch einfacher, mit Dashlane zu beginnen. Benutzerkönnen eine funktionsreiche Version genießen, ohne die Desktop-Appinstallieren zu müssen, sodass Passwörter immer und überallverfügbar sind- Das Dashlane Web-Erlebnis verfügt jetzt über ein modernes undleichtes Design, das mit dem Rest der Marke Dashlane übereinstimmt.Die neuen Web-Elemente sind diskreter und perfekt in dasWeb-Browsing integriert, womit das Online-Erlebnis der Nutzerschneller und bequemer wird.- Dank kontinuierlicher Forschung und Entwicklung ist DashIQ(TM)jetzt besser als je zuvor. Damit meldet Sie Autofill zuverlässiger(frustrationsfreier!), öfter, auf mehr Geräten und auf mehr Kontenan- Sollte ein Benutzer jemals auf eine Website oder eine Seite stoßen,die nicht erkannt wird, muss er die Felder nur einmal ausfüllen undab dann werden sie mit Autofill automatisch vervollständigt.- Zwei-Stufen-Authentifizierung: Anmeldung bei persönlichen undgemeinsamen Konten, bei denen eine zweistufige Authentifizierungaktiviert ist, indem Einmalpasswörter in Dashlane generiert,gespeichert und angezeigt werden. Dashlane generiert für jedenerstellten Berechtigungsnachweis alle 30 Sekunden einen eindeutigensechsstelligen Sicherheitscode- Intel-Authentifizierung: Dashlane hat mit Intel zusammengearbeitetund unterstützt sowohl die Software Guard Extensions (SGX) als auchden integrierten universellen 2. Faktor (U2F). Dashlane ist dererste und einzige Passwort-Manager, der diese innovativenTechnologien unterstützt und den Benutzern von Dashlane einezusätzliche hardwarebasierte Sicherheitsstufe bietet.- rm, auf der Tausende von ethischen Hackern die Sicherheit vonDashlane testen können und zur Sicherheit unserer Nutzer beitragen.Sie arbeiten mit Dashlanes Team von Weltklasse-Sicherheitsexpertenzusammen, um potenzielle Risiken in Dashlane zu erkennen undsicherzustellen, dass sie niemand ausnutzen kann.- Die Safari-Erweiterung sowie die Android-, iPhone- und iPad-Browservon Dashlane wurden um DashIQ(TM) erweitert, um Benutzern eineeinfacheres aber trotzdem leistungsstärkeres Erlebnis zu bieten.Diese Plattformen werden jetzt von den genauestenBerechtigungsnachweis- und Autofill-Funktionen für Passwörter derBranche unterstützt.- Mit Dashlane 5 können Nutzer von Web-Anwendungen nicht nur ihrePasswörter und Notizen sehen, sondern sie können sie auchhinzufügen, bearbeiten und/oder entfernen sowie Kreditkartenhinzufügen- Benutzer können auch ein Dashlane-Konto erstellen und dieWeb-Anwendung als Tresor ohne installierte Erweiterung verwenden.- Apple-Geräte: Dashlane-Nutzer können die neue Face ID-Funktion aufdem iPhone X nutzen, um Logins sicher zu authentifizieren. Siekönnen auch die Funktion zum Ziehen und Ablegen verwenden, umAnmeldedaten zwischen Apps auf dem iPad zu verschieben- Android O: Die neueste Android-Version ermöglicht automatischeIn-App-Logins, sodass sich Dashlane-Nutzer nie um die Erstellungoder manuelle Eingabe starker Passwörter kümmern müssen.- Der exklusive Password Changer(https://www.dashlane.com/features/password-changer)(TM) vonDashlane, der jedes Passwort mit nur einem Klick direkt von der Appoder dem Browser aus ändert, funktioniert jetzt mit mehr als 500Websites und die Anzahl wächst dank DashIQ(TM) weiter.- Benutzer haben Zugriff auf vier vollständig neue nativeSprachenversionen von Dashlane: Holländisch, Schwedisch, Chinesischund Koreanisch. Dashlane ist jetzt mit 11 Sprachen kompatibel.- Dashlane 5 zeichnet sich durch eine neu konzipierte Marke aus, diedie Marke Dashlane mit ihren Kernwerten in Einklang bringt:Einfachheit, Universalität, Datenschutz.- Neues Logo: Gepaart mit einer maßgeschneiderten Wortmarke, istjetzt eine raffinierte Impala-Glyphe in einem Schildeingeschlossen, um das Vertrauen und den Datenschutz zuverdeutlichen, die für all das, was wir tun, von zentralerBedeutung sind.- App Icons: Die Dashlane Apps wurden aktualisiert und schließenjetzt mehr als 250.000 schöne Website-Icons ein, damit Benutzer dieLogos ihrer Lieblings-Websites leicht identifizieren können, wennsie Konten durchsuchen und bearbeiten.- Vollkommen neue Web-Erweiterung- Klassenbestes Autofill- Herausragende Sicherheit- HackerOneDashlane betreibt jetzt ein öffentliches BugBounty-Programm auf HackerOne, einer Plattfo- Verbesserungen für Mobilgeräte- Lesen/Schreiben Web-Anwendung- Funktionen für alle Betriebssysteme- Password Changer(TM)- Sprachen- Neugestaltung der MarkeÜber DashlaneDashlane, eines der weltweit vertrauenswürdigsten Unternehmen fürdigitale Sicherheit, vereinfacht mit seinem Passwort-Manager undseiner sicheren digitalen Geldbörsen-App den Umgang mit Passwörtern.Dashlane ermöglicht Benutzern die sichere Verwaltung von Passwörtern,Kreditkarten, IDs und anderen wichtigen Informationen mithilfefortschrittlicher Verschlüsselung und lokaler Speicherung.Bei dermaßen vielen Geräten verschwindet die Grenze zwischen Heimund Arbeit. Und Dashlane funktioniert überall und für jedermann. DasUnternehmen hilft 9 Millionen Verbrauchern, ihre digitale Identitätzu verwalten und zu sichern, und hat E-Commerce-Transaktionen im Wertvon mehr als $ 10 Milliarden ermöglicht. Dashlane Business wird von7.000+ Unternehmen für die Erstellung, Durchsetzung und Verfolgungeines effektiven Zugriffsmanagements verwendet und verfügt über dieeinzige patentierte Sicherheitsarchitektur der Branche.Die Dashlane App ist für PC, Mac, Android und iOS verfügbar undhat von führenden Publikationen das Lob der Kritiker erhalten,darunter The Wall Street Journal (http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303647204579545801399272852), The New York Times (http://www.nytimes.com/2013/06/06/technology/personaltech/too-many-passwords-and-no-way-to-remember-them-until-now.html?pagewanted=2&_r=0) undUSAToday (http://www.usatoday.com/story/tech/columnist/talkingtech/2014/04/12/askjefftech-whats-the-best-password-manager/7602307/). Dashlanekann auf Ihrem Lieblingsgerät lebenslang kostenlos genutzt werden undkostet für die Synchronisierung einer unbeschränkten Anzahl vonGeräten $ 39,99 / Jahr.Dashlane wurde von Bernard Liautaud und den Mitgründern AlexisFogel, Guillaume Maron und Jean Guillou gegründet. Das Unternehmenhat Niederlassungen in New York City und Paris und erhielt vonTransUnion, Rho Ventures, FirstMark Capital und Bessemer VenturePartners Finanzierungen in Höhe von $ 52,5 Millionen. Mehr erfahrenSie unter Dashlane.com (https://www.dashlane.com/).Logo - http://mma.prnewswire.com/media/594937/Dashlane_Logo.jpgPressekontakt:Ryan MerchantRyan@Dashlane.com(917) 951 - 2191Original-Content von: Dashlane, übermittelt durch news aktuell