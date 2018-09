Dashcams überzeugen im Test nicht / ADAC und c't testen neun Kameras im Crash (FOTO)

München (ots) -Während des Autofahrens mit einer Dashcam zu filmen, kann beieinem Unfall Beweismaterial liefern - ist aus datenschutzrechtlicherSicht jedoch nicht unumstritten. Hier kommt es auf darauf an, dassdie Kamera nicht dauerhaft, sondern nur anlassbezogen aufzeichnet.Der ADAC hat gemeinsam mit der Zeitschrift c't neun Dashcams aufBedienung, Bildqualität und Crashverhalten getestet. Ergebnis: Siebenbekamen ein "befriedigend", zwei nur ein "ausreichend".Der Bundesgerichtshof hat zwar vor Kurzem entschieden, dassAufnahmen einer Dashcam (Kunstwort aus englisch dashboard'Armaturenbrett' und camera) vor Gericht als Beweis dienen können -aber nur, wenn sie nicht permanent aufzeichnen und dieDatenschutzrechte Dritter gewahrt bleiben. Alle untersuchten Kamerasfilmten jedoch in Werkseinstellung ständig. Die Daten werden auf eineSD-Karte gespeichert und je nach Größe der Karte früher oder späterüberschrieben. Bei einem Crash oder einer Vollbremsung reagieren dieSensoren und die Unfallsequenz wird idealerweise markiert undschreibgeschützt. Zwei der getesteten Kameras (Blackvue und iTracker)erkannten jedoch den Crash nicht, die aufgezeichneten Daten waren nuraufwendig zu sichern.Probleme gab es bei allen Modellen mit Saugnapf-Befestigung. BeimCrash klappten sie nach oben und filmten nur noch den Himmel bzw. dieDecke der Crash-Halle. Das führte im Testurteil zur Abwertung um eineNote.Die Bildqualität ist bei allen ebenfalls verbesserungswürdig.Störend auch das Stromkabel, das lose vom oberen Scheibenrand zumZigarettenanzünder hängt. Der ADAC rät hier zum Einbau vom Fachmann.Der ADAC fordert die Hersteller auf, die Kameras technisch so zukonzipieren, dass sie nur bei relevanten Ereignissen zuverlässigspeichern. Gleichzeitig sollte es juristisch Klarheit geben: "ImMoment rätselt jeder, wie lange gefilmt und gespeichert werden darf.Das Beste wäre, der Gesetzgeber würde klar regeln, welche Aufnahmengegen Datenschutz verstoßen", erklärt Christian Reinicke,Generalsyndikus des ADAC.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell