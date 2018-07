Dashang: Da kann man nur noch staunen?

An der Heimatbörse Xetra Shanghai notiert Dashang per 25.07.2018 bei 32,38 CNH. Dashang zählt zu "Kaufhäuser".Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Dashang entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Bei einer Dividende von 2,78 % ist Dashang im Vergleich zum Branchendurchschnitt Retail - Discretionary (3,43 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,65 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

Weiterlesen...